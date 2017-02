Vermischtes Vilseck

08.02.2017

08.02.2017

(rha) "Wer will fleißige Handwerker sehn, ei, der muss in d'Singstund' gehn!" Unter diesem Motto ging es im Gasthof Hammer beim Liederkranz-Fasching hoch her. Dass das Handwerk hierzulande einen hohen Stellenwert hat, zeigten die Metzger, Bäcker, Schuster, Maurer, Maler und Schneider, die an diesem Abend kostümiert in ihrem Element waren. Auch viele Bauarbeiter bevölkerten die Tanzfläche, wo die "Versumpften" den Rhythmus vorgaben. Was das Singen anbelangte, war jedoch Chorleiterin Saskia Krügelstein für den richtigen Takt zuständig. Der wurde von den Sängern in pfiffige Melodien verwandelt.

Den Höhepunkt bildeten bereits zum fünften Male die Funkenmoila, die aufzeigten, was Tanzen wirklich heißt. Angekündigt mit Wort und Akrobatik durch die beiden Funkenmariechen, Marleen Hiltel und Ina Kreuzer, legte die Garde einen fernsehreifen Auftritt hin. Unter Einbeziehung der Narrenschar erfreuten die Tänzerinnen als flotte Cowgirls zu später Stunde mit einem Showtanz der Extraklasse.