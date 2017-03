Vermischtes Vilseck

02.03.2017

770

0 02.03.2017770

(abu/eik) Einen Nothalt haben zwei in den Rose Barracks in Vilseck stationierte Angehörige der US-Armee am späten Mittwochabend auf der Bahnstrecke Neukirchen-Weiden verursacht.

Zugbegleiter greift ein

Die Gleise abgesucht

Sie musste deshalb von 22.15 bis 23.25 Uhr gesperrt werden. Haben sich die beiden Männer einen dummen Streich erlaubt? Diese Frage konnte die zuständige Bundespolizei Waldmünchen am Donnerstag nicht beantworten: Die Ermittlungen gegen die Amerikaner laufen noch.Nach den bisherigen Erkenntnissen haben die beiden US-Bürger kurz nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof Vilseck eine verplombte Notverriegelung im hinteren Zugteil betätigt. Dadurch wurde der Zug automatisch abgebremst und kam schließlich zum Stehen. Ein mitfahrender Zugbegleiter außer Dienst beobachtete daraufhin, wie zwei Männer den Wagen verließen und im Gleisbereich in Richtung Bahnhof Vilseck zurücklaufen wollten, heißt es in der Pressemeldung der Bundespolizei. Der Bahn-Mitarbeiter forderte die beiden auf, sofort wieder in den Zug zu steigen. Dieser Aufforderung kamen die Männer auch nach. Da sich der Bedienstete nicht sicher war, ob noch mehr Personen ausgestiegen waren, veranlasste er eine Streckensperrung.Bundespolizei, Landespolizei, die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst wurden informiert. Beamte der Polizei in Vilseck und Feuerwehrleute suchten den Streckenabschnitt ab, fanden allerdings keine Hinweise auf weitere Personen im Gleisbereich.Nachdem die beiden Amerikaner gegenüber der Polizei angaben, nur zu zweit gewesen zu sein, wurde Entwarnung gegeben. Um 23.20 Uhr wurde die Streckensperrung deshalb wieder aufgehoben. Die beiden Männer erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln.