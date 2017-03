Vermischtes Vilseck

20.03.2017

0 20.03.2017

Exakt 500 Mitglieder zählt die Siedlergemeinschaft Vilseck. "Sie können stolz sein auf diesen gut funktionierenden Verband", rief Kreisvorsitzender Rudolf Sitter den Anwesenden zu. Garant für eine erfolgreiche Zukunft sei das rührige Vorstandsteam mit Susanne Schertl an der Spitze.

Leute Vorstand



Vorsitzende: Susanne Schertl Stellvertreterin: Lieselotte Raß



Kassenverwalterin: Daniela Singer Stellvertreter: Markus Schertl



Schriftführer: Karl Ringer Stellvertreter: Rudolf Stopfer



Frauenbeauftragte: Christine Schedl Stellvertreterin: Gisela Heller



Seniorenbeauftragte: Lieselotte Raß Stellvertreterin: Erika Stiller



Beiräte: Carola Hann, Maria Grädler, Helmut Schöpf, Alois Rippl und Gerhard Gnan



Kassenprüfer: Norbert Piehl und Manfred Hiltel



Ehrungen



50 Jahre Mitgliedschaft: Klara Kederer, Rudolf Richter, Berta Pröls, Norbert Piehl, Ewald Piehl, Erhard Gnan, Anna Gebhardt, Theresia Lettner, Heinrich Stubenvoll, Barbara Ciesewski und Franz Widy



40 Jahre: Waltraud Hammer, Bruno Lindner, Manfred Winkelmaier, Siegfried Müller, Hermann Liermann, Hans Neugebauer, Klaus Stiller, Manfred Hiltel, Richard Wild, Ursula Dietrich, Josef Czerwek und Franz Engelhardt



30 Jahre: Dieter König, Helmut Proschek, Georg Späth, Elisabeth Englhardt, Barbara Probst, Reinhard Stubenvoll, Susann Mägerl, Margarete Meier, Hans Paßler, Josef Schmid, Otto Streber, Josef Rauscher, Johann Weiß und Hubert Winkelmaier



20 Jahre: Josef Wilfling, Brigitte Eglmeier, Philipp Lindner, Friedrich Herold, Theodor Märtin, Barbara Wismeth, Erich Ostermann, Norbert Heider, Helga Herding-Eichleitner, Albert Kellner, Dr. Hans-Hugo Klarner, Karl Weiß, Michael Tomala, Ewald Bauer, Wolfgang Gleißl, Herbert Grollmisch, Gerda Kredler, Hans-Ludwig Merkl, Klaus Pfannschmidt, Richard Schlicht, Ella Wiesnet, Ottilie Gebhardt, Christian Lindl, Thomas Schustek, Peter Walter, Jürgen Lindner, Georg Pröls, Peter Lang, Rosalinde Bosanyi, Franz Eglmeier, Hans Eglmeier, Johann Winkelmaier, Angela Derrfuß, Gunda Neubauer, Frieda Paulus, Manfred Rauscher, Hans Weiß und Martin Eierer

Bei der Generalversammlung im Hotel Angerer wies Susanne Schertl auf die Vorteile hin, die ein Mitglied beim Verband Wohneigentum hat. Etwa die günstige Heizölsammelbestellung oder die Feuerlöscherprüfung. Für die Reparatur der vereinseigenen Geräte dankte Schertl den beiden Gerätewarten Erhard Gnan und Franz Engelhardt.Die gemeinsamen Unternehmungen hätten sich großer Beliebtheit erfreut, sagte sie. So war man auf Pilzexkursion auf dem Biberweg, machte eine Tagesfahrt nach Regensburg und besuchte den Weihnachtsmarkt auf Gut Wolfgangshof. Beim Siedlerfest im Winklergarten habe das Nass von oben die Veranstaltung sehr beeinträchtigt, bedauerte sie. "In der Hoffnung auf besseres Wetter findet das Siedlerfest in diesem Jahr in Sorghof statt. Die dortige Siedlergemeinschaft feiert gleichzeitig ihr 50-jähriges Bestehen", berichtete sie.Frauenbeauftragte Christine Schedl hob besonders das Bezirksfrauentreffen in der Mehrzweckhalle Vilseck hervor, zu dem etwa 300 Gäste gekommen waren. Musikverein, Heimat- und Kulturverein, Kindergarten, Kräuterfee Adolfine Nitschke und Nachtwächter Tschung sorgten dabei für gute Unterhaltung.Schedls Dank galt den fleißigen Kuchenbäckerinnen, die die Siedlerfrauen aus der ganzen Oberpfalz mit ihren Backkünsten überzeugt hatten. Gut besucht waren auch ein Kochabend und ein Vortrag über Wildkräuter. Ein Besuch des Kräutergartens Schnaittenbach und das Muttertagsfrühstück in Krottensee boten willkommene Abwechslung. Von einem guten Kassenstand berichtete Alois Rippl.Bürgermeister Hans-Martin Schertl bezeichnete die Aktivitäten, die die Vorsitzende mit ihrer eingeschworenen Mannschaft an den Tag gelegt habe, als großartig. Mit dem neuen Vorstand seien die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt, sagte er.Kreisvorsitzender Rudolf Sitter beglückwünschte die Siedlergemeinschaft Vilseck zu ihren 500 Mitgliedern und freute sich über viele junge Gesichter in deren Reihen. "Hier funktioniert alles bestens", sagte er. Das weit verbreitete Problem um das Austragen der Siedlerzeitung gäbe es in Vilseck nicht, lobte er die fleißigen Helfer. Er kündigte an, dass eine günstige Elementarversicherung angeboten werden soll, die jedoch nur von Mitgliedern abgeschlossen werden könne.Zum Schluss lud die Vorsitzende zu einigen Veranstaltungen ein: Donnerstag, 27. April, Vortrag zum Thema "Soziale Rechte" mit Wolfgang Hahn; Dienstag, 9. Mai, Fahrt nach Speinshart und Tremmersdorf; Donnerstag, 25. Mai, familienfreundliche Radtour; Sonntag, 11. Juni, Siedlerfest und Jubiläum in Sorghof. Die Termine für eine Fahrt durch den Truppenübungsplatz, für die Herbstwanderung und einen Weihnachtsmarktbesuch werden noch bekannt gegeben.