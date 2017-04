Vermischtes Vilseck

02.04.2017

14

0 02.04.201714

Zuerst gab es ein Dankeschön, dann ein Essen: Im Rathaus ehrte Bürgermeister Hans-Martin Schertl Blutspender aus dem Bereich der Stadt Vilseck für ihre Bereitschaft, ihren Teil zur Rettung von Menschenleben beizutragen.

Kontinuierlich gestiegen

Aktiv dabei

Die Geehrten 125 Blutspenden: Ingrid Schmer und Georg Ringer



100: Christian Trummer



75: Marga Kummer und Alexander Mayerhofer



50: Hildegard Ringer , Marianne Ringer und Markus Meyer



25: Monika Ertl , Maria Grädler , Rosi Hasenstab , Werner Kreuzer , Petra Schaaf und Michael Ströll

Vilseck. (zip) Bei dem Treffen betonte der Bürgermeister, dass er das Engagement der Blutspender nicht hoch genug bewerten könne. Die Nachfrage nach Blutkonserven übersteige immer mehr das Angebot.Deshalb könne die immerwährende Bereitschaft der Geehrten nicht genug gelobt werden, retten sie doch damit wildfremden Menschen das Leben. Schertl hob besonders heraus, dass die Geehrten nicht nur einmal zum Blutspenden gegangen sind, sondern dies viele Jahre, ja Jahrzehnte durchgezogen haben.Auch das perfekteste medizinische Versorgungssystem sei bei schweren Verletzungen und lebensbedrohlichen Krankheiten ohne Frischblut nicht funktionsfähig. Blut könne immer noch nicht künstlich hergestellt werden. Der Bürgermeister freute sich, dass die Spendenbereitschaft in Vilseck vergleichsweise hoch sei. Zu Beginn der Aufzeichnungen der BRK-Ortsgruppe 1997 waren es 124 Spender. Die Zahl stieg kontinuierlich an. Bei der jüngsten Aktion im Februar seien 203 Frauen und Männer erschienen, darunter zwölf erstmals. Wäre zu der Zeit nicht gerade eine Grippewelle durchs Land gezogen, wäre die Zahl wohl noch höher gewesen. Die Leiterin des Blutspendedienstes Vilseck, Brigitte Ringelstetter, bedankte sich ebenfalls. Wie sie betonte, seien sie nach so vielen Jahren schon eine große Familie geworden. Seit die Aktion in der Mehrzweckhalle stattfinde, seien die räumlichen Voraussetzungen ideal. Auch viele Auswärtige fühlten sich dort wohl.Elfriede Auer von der BRK-Geschäftsstelle Amberg bedankte sich ebenfalls bei Spendern, Helfern und beim Bürgermeister für die Bereitstellung der Räume sowie die jährliche Ehrung. Er sei der einzige Bürgermeister im Landkreis, der sich als Mitglied des BRK Vilseck immer aktiv als Helfer bei den Aktionen beteiligt.Schertl überreichte an die treuen Blutspender jeweils eine BRK-Ehrennadel mit Urkunde sowie Geschenke der Stadt und des Kreisverbandes.