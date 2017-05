Vermischtes Vilseck

30.05.2017

2

0 30.05.2017

Die Grundlagen der deutschen Sprache rasch zu erlernen, darum bemühen sich die Flüchtlingskinder in der Grund- und Mittelschule Vilseck. Geeignetes Unterrichtsmaterial ist dazu besonders vonnöten. Aus den Einnahmen der Kleiderkammer finanzierte Erich Gebhardt von der Kolpingsfamilie Fibeln und Hefte im Wert von 230 Euro für die Übergangsklasse. Damit sei eine spezielle Förderung möglich, berichtete Rektorin Petra Ligensa. "Je nach Aufnahmefähigkeit und Lernbereitschaft werden die Asylbewerberkinder dann nach und nach in Regelklassen eingegliedert." Bei der Übergabe der Hefte bedankte sich die Rektorin bei Gebhardt für die Unterstützung durch die Kolpingsfamilie. Die Kleiderkammer in der Vilstalstraße in Schlicht ist jeden Donnerstag von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet.