Exhibitionist in Vilseck

Vermischtes Vilseck

08.09.2016

Eine 41-Jährige aus dem Gemeindebereich Vilseck war am Mittwoch, 7. September, gegen 17.30 Uhr mit dem Fahrrad in der Kirchgasse auf Höhe der Kirche unterwegs, als sie einem Exhibitionisten begegnete.

"In der dortigen Linkskurve fiel ihr ein Jugendlicher auf. Dieser hatte den Knopf und das Hosentürchen seiner kurzen Jeans offen. Seine Genitalien waren für die 41-Jährige deutlich zu sehen", schildert Polizeisprecher Andreas Müller den Vorfall. Als die Frau den jungen Mann anschrie, rannte er davon.Wie die Polizei berichtet, fuhr der Ehemann der Geschädigten mit dem Rad hinter seiner Frau, bekam aber von dem Tatgeschehen zunächst nichts mit. Der Täter konnte von dem Ehepaar eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 17-Jährigen aus dem Gemeindebereich Vilseck.Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich im Umkreis von Vilseck bereits ähnliche Vorfälle ereignet haben sollen. Es wird gebeten, dass sich Zeugen des Vorfalles mit der Polizei in Auerbach unter der Telefonnummer 09643/92040 in Verbindung setzen. Auch Hinweise zu möglichen ähnlichen Vorfällen werden unter dieser Nummer entgegen genommen.