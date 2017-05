Vermischtes Vilseck

05.05.2017

85

1 05.05.201785

Die Wende ist nahe: Der, der sie einleiten wird, ist so anpassungsfähig wie ein Fuchs, vielleicht noch schlauer, und er lebt schon bald in der dicht besiedelten Kulturlandschaft mitten unter uns: Isegrim, wie der Wolf in der Fabel heißt, ist angekommen in der Oberpfalz. Was bedeutet das für die Jagd und speziell das Aushängeschild der Region, das Rotwild?

Kilometerlange Flucht

Gier nach Spendengeld

Zwei-Klassen-System

Bei der großen Hegeschau auf Gut Heringnohe sprachen wir mit zwei hochrangigen Experten über dieses sensible Thema. Sie haben durchaus komplexe Ansichten. Einer, der seit langem mit der Problematik befasst ist, fasst es so zusammen: "Die zuwandernden Wölfe stellen das gesamte bayerische Rotwildmanagement auf den Prüfstand." Dr. Jürgen Vocke ist der Präsident des Bayerischen Jagdverbandes und dementsprechend eingebunden.Er kennt das System durch und durch: In Bayern sind durch den Gesetzgeber 26 verschiedene Rotwildgebiete ausgewiesen, etwa 800 000 Hektar, rund 14 Prozent der Landesfläche. Innerhalb dieser Flächen wird die Wildart "gemanagt", also nach Abschussplan reguliert, um den Bestand auf lange Sicht biologisch vertretbar und stabil zu halten. Verlässt es die nur auf dem Papier markierten Gebiete, muss es (natürlich innerhalb der Jagdzeit) erlegt werden.Zusätzlich gibt es im Alpenraum Wintergatter, in denen Rotwildrudel während der schneereichen Zeit eingeschlossen und gefüttert werden, damit der Bergwald geschont bleibt. Das alles steht nun auf dem Spiel, erläutert uns der Jäger-Präsident: Wenn ein Wolfsrudel im Rotwildgebiet wie etwa Grafenwöhr oder Hohenfels auf die Jagd geht, kann es die Hirsche zu kilometerlangen Fluchten treiben. Die Gebiete verlören ihre Funktion, das System seine Wirkung."Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn ein Wolfsrudel in ein Wintergatter gelangt, aus dem das Rotwild nicht ausbrechen kann!" Der Jäger-Präsident hat ein Horror-Szenario vor Augen. Aber auch sonst werde sich die Gebietsregelung überholen. "Es ist jedenfalls nicht haltbar, dass Wölfe frei wandern dürfen in ganz Bayern und das Rotwild von Amts wegen in bestimmte Gebiete eingesperrt bleibt, weil entsprechende Korridore fehlen". Eine solche Fehlentwicklung gefährde das Revierjagdsystem, da langfristig die Pächter ausblieben. Den Schwarzen Peter beim Problem Wolf werden die Jäger aber nicht annehmen, hier müssten alle Beteiligten an den Tisch: "Ministerium, LBV, Bund Naturschutz, Tierschutz, Jäger- und Bauernverband müssen ihre gesellschaftlichen Kräfte bündeln, um eine Lösung zu finden", fordert Jürgen Vocke. Der Wolf zwinge zu neuen, gesamtgesellschaftlich angenommenen Lösungen. Ob man den Wolf nun unbedingt begrüßen müsse, bleibe dahingestellt. "Haben wir ihn denn vermisst? Jäger, Reiter, Hundehalter, Schäfer, Viehzüchter?", fragt Vocke. Er sieht in der Zukunft Hirsche und Wildschweine nur mehr in Rudeln umherziehen, die sich besser gegen Wölfe wehren können. Rehe würden wohl vielerorts ganz verschwinden.Bekannt für seine direkte Art ist nicht nur in Jägerkreisen der Vorsitzende der Hegegemeinschaft Nord, Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg. Auch er hat eine klare Meinung zum Problem Wolf und stellt diese bei der Schau den anwesenden Politikern auch vor. "Der Wolf wird uns die nächsten Jahre intensiv beschäftigen und sicher auch gründlich ärgern!" Wölfe brauchten nicht unbedingt Wildnis und unberührte Natur, sie könnten auch in der Kulturlandschaft existieren."Manche großen Naturschutzorganisationen wollen der ahnungslosen Stadtbevölkerung vermitteln, der Wolf habe etwas mit Wildnis und Naturromantik zu tun. Das ist vollkommener Quatsch, dahinter steckt in erster Linie die Gier nach Spendengeldern."Es sei geradezu pervers inkonsequent, dass nach dem Willen vieler Politiker und Interessenverbände der Wolf sich ungehindert und flächendeckend in ganz Bayern ausbreiten können solle. Gleichzeitig würde aber sein wichtigstes Beutetier, das Rotwild, in winzige und nicht miteinander vernetzte Gebiete gesperrt. "Ein einfacher Verstand reicht aus, um zu erkennen, dass das so nicht geht." Wer Wolf sage, müsse auch Rotwild sagen, sonst sei er unglaubwürdig.Doch von Gemmingen-Hornberg erwartet auch positive Entwicklungen: "Er wird uns zeigen, dass vieles, was wir tun, nicht automatisch gut ist, nur weil wir es schon immer so machen." Der Wolf werde die Heuchler entlarven, er zwinge die Politik und die Interessenverbände dazu, Farbe zu bekennen. Der Vorsitzende sieht es als puren Rassismus und knallhartes Zwei-Klassen-System, dass der Wolf überall hin kann, das Rotwild aber nicht wandern darf.Sein Fazit: Vernünftig, unaufgeregt, sachlich und faktenorientiert diskutieren. Dazu brauche man Hilfe von der Politik. "Der Wolf wird die Karten neu mischen." Eine der größeren Dummheiten der jüngeren bayerischen Politik sei die Zementierung des Slogans "Wald vor Wild" gewesen. Zum Schluss gab sich Eberhard Freiherr von Gemmingen-Hornberg optimistisch: "Wer weiß, vielleicht sind die Zähne des Wolfs scharf genug, um die Verantwortlichen hier zu einer geistreichen Entscheidung zu bewegen?"