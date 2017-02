Vermischtes Vilseck

28.02.2017

In den fünf Jahren ihres Bestehens ist es zur Tradition geworden, dass die Funkenmoila die Senioren im BRK-Heim St. Ägidius mit ihren Tänzen erfreuen. So auch am Rosenmontag. Die geschminkten und kostümierten älteren Herrschaften genossen das närrische Treiben, das sich ihnen bei Kaffee und Krapfen bot. Inge Steckel und Susi Hösl brachten mit dem Sketch "Stadtdame und Bauersfrau" die Bewohner zum Lachen.

Beim Singen und Schunkeln war Gisela Weiß in ihrem Element. Sie machte Stimmung und animierte zum Mitmachen. Als Models traten Renate Flierl und Inge Steckel mit langen Unterhosen auf. Bei ihrem Showtanz präsentierten sich die Funkenmoila als Cowgirls und ernteten von den Senioren und dem Heimpersonal großen Beifall.