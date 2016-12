Vermischtes Vilseck

30.12.2016

0

0 30.12.2016

Inmitten ihrer großen Familie feierte Franziska Högl aus Vilseck ihren 85. Geburtstag. 2. Bürgermeister Thorsten Grädler gratulierte im Namen der Stadt.

Franziska Högl kam in Laaber zur Welt und wuchs dort mit vier Geschwistern auf. Ihre Mutter verstarb, als sie erst 13 Jahre alt war. So musste sie sich schon früh um die gesamte Familie und den Haushalt kümmern. Mit 18 Jahren machte sie in Stuttgart eine Lehre als Verkäuferin. Dort lernte sie auch ihren Ehemann Baptist kennen, mit dem sie 1957 in die Oberpfalz zurückkehrte. 1965 errichtete das Ehepaar Högl auf dem ehemaligen Baier-Anwesen in Vilseck ein Wohnhaus mit Schuhgeschäft. Die beiden bekamen zehn Kinder. Im Jahr 2000 übergaben sie das Geschäft an ihre Tochter Sissi. 2008 verstarb ihr Ehemann Baptist und einige Monate später ihr Sohn Hans.Zum Geburtstag gratulierten der Jubilarin neben 14 Enkeln auch viele Freunde und Bekannte. Fanni Högl besucht nach wie vor gern ihr Stammcafé zum täglichen Kaffeeklatsch. Das größte Glück ist aber für sie, wenn sie ihre gesamte Familie um sich versammelt hat.