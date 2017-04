Vermischtes Vilseck

Wenn Führungskräfte des Katholischen Frauenbunds zu einem Bezirkstag zusammenkommen, gibt es viel Organisatorisches zu bereden. Dass auch getanzt wird, ist eher selten.

(u) Dass Tanzen beim Treffen des KDFB-Bezirks Sulzbach-Rosenberg in Vilseck ein Schwerpunkt war, liegt daran, dass die Vorsitzende Margarete Hirsch (Hahnbach) ausgebildete Leiterin für meditative- und Sitztänze ist. Im Pfarrheim St. Ägidius scharte sie die zum Teil neu gewählten Vorstandsmitglieder der Zweigvereine Ammerthal, Hahnbach, Hirschau, Herz-Jesu Rosenberg, Schlicht, Schnaittenbach, St. Marien Sulzbach und Vilseck sowie Pfarrer Johannes Kiefmann um sich.Die Bezirksleiterin übermittelte eine ganze Menge an Informationen des Diözesanverbandes. Unter anderem stellte sie dessen neue Referentenliste vor und berichtete, dass das Diözesanbüro wegen der Renovierung des Obermünsterzentrums in Regensburg umziehen muss. Daher müssten benötigte Materialien frühzeitig bestellt werden. Detailliert besprochen wurden für die Zweigvereine relevanten Satzungsänderungen.Die fünftägige Studienreise des Verbandes ( Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. Juni) nach Bremerhaven, Bremen und Helgoland ist bereits ausgebucht. Zur Diözesanwallfahrt am Donnerstag, 27. Mai, zum Amberger Mariahilfberg müssen noch organisatorische Fragen geklärt werden. Margarete Hirsch erinnerte an die Veranstaltungen des KDFB-Bezirks und bat um rege Beteiligung. Anerkennung zollte sie den Zweigvereinen Ammerthal, Hahnbach, Schlicht und Herz-Jesu Sulzbach-Rosenberg, die sich bereits das fünfte Jahr bei der Aktion Soli-Brot engagieren.Nach dem Brotsegen und einem kleinen Imbiss ging es ans Tanzen. Margarete Hirsch stellte einige meditative Tänze aus verschiedenen Ländern vor und erläuterte die Bedeutungen von Gesten und Schritten. Getreu dem Motto "Wenn die Füße nicht mehr flitzen, tanzen wir vergnügt im Sitzen" stellte sie die Sitztänze als besonders für Senioren geeignet vor. Auch dadurch profitieren Herz-Kreislauf-System und Blutzirkulation, Atmung, Geschicklichkeit, Reaktionsfähigkeit, Ausdauer und Gedächtnis. Die Zweigvereine können Margarete Hirsch für derartige Veranstaltungen kostenlos anfordern, da sie offizielle Referentin des Frauenbund-Bildungswerkes ist.Abschließend stellten die Vertreterinnen der acht Zweigvereine ihre Jahresprogramme vor. Die Ammerthalerinnen konnten beim Pfarrfest durch Werbung und persönliche Ansprache 31 Neumitglieder gewinnen. Die Hahnbacher wiesen darauf hin, dass für ihre Luisenburgfahrt (Musical "Cats", Samstag, 5. August) noch Anmeldungen möglich sind.