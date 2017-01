Vermischtes Vilseck

17.01.2017

Die Kulturförderung liegt der Sparkasse Amberg-Sulzbach am Herzen. Auch die Stadt Vilseck profitierte von einer Spende in Höhe von 1500 Euro, die der Leiter der Privatkundenabteilung, Alois Auer, der Vilsecker Geschäftsstellenleiter Josef Göttlinger und die Beauftragte für Marketing/Kommunikation, Kathrin Schmidt, an Bürgermeister Hans-Martin Schertl überreichten. Die Spende kommt dem Ersten Deutschen Türmermuseum zugute. Im Gegenzug gewährt die Stadt allen Besuchern, die im Besitz einer Sparkassenkundenkarte sind, heuer dort freien Eintritt. Schertl und die Kultur-Sachbearbeiterin Adolfine Nitschke freuten sich über das kulturelle Engagement des Geldinstituts. Die Stadt hofft nun, dass das Angebot für den kostenlosen Eintritt in das Türmermuseum oft genutzt wird. Das Museum im Vogelturm am Marktplatz ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.