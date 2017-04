Vermischtes Vilseck

Die Werkvolkkapelle Schlicht hat 105 aktive und 100 fördernde Mitglieder, also insgesamt 205 Vereinsangehörige. Einer, der das Orchester 30 Jahre lang prägte, tritt jetzt kürzer. Für ihn gab es stehende Ovationen.

Positive Resonanz

"Musiker des Jahres"

Ich melde mich ab - das war's - Feierabend. Abschiedsworte von Dirigent Heinrich Kohl

Prüfungen Im vergangenen Jahr bestanden einige Musiker der Werkvolkkapelle Schlicht Leistungsprüfungen. Das Juniorabzeichen erreichten Lea Rittner (Querflöte), Amelie Nutz und Mara Liermann (beide Klarinette) sowie Hannah Bauer (Tenorhorn). Das D1-Leistungsabzeichen in Bronze schafften Isabella Sachsenhauser (Querflöte), Simon Hammer (Tenorhorn) und Irene Meiler (Schlagzeug). Lukas Bauer absolvierte die Modul 1 und 2 zur Jugendleiterausbildung.



Vorsitzende Sabine Kredler besuchte eine Fortbildung für angehende Dirigenten. Den Abschluss zum Orchester-Assistenten erreichten Sabine Kredler und Larissa Kautz. Erstmals hatte sich der Verein für den Junior-Award beworben und diesen für die hervorragende Jugendarbeit auch sofort erhalten. (sak)

Schlicht. Ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, den Pfarrer Lothar Kittelberger zelebrierte, ging voraus. Dabei war viel modernes, aber auch christliches Musikgut zu hören, das der Fastenzeit angepasst war. Nach dem Schlusslied "Friends for life" (Freunde fürs Leben) zollten die Gottesdienstbesucher viel Applaus.Bei der Generalversammlung im Vereinslokal Roter Hahn teilte Vorsitzende Sabine Kredler mit, dass sich insgesamt 50 Musiker in Ausbildung befinden, 27 davon für Querflöte, Klarinette, Saxofon, Bariton und Schlagzeug. Zehn Kinder besuchen die musikalische Früherziehung bei Sieglinde Geier und werden im Schlichter Kindergarten unterrichtet. 13 Kinder werden von Regina Meiler auf der Blockflöte geschult. Derzeit sind acht ehrenamtliche Ausbilder im Einsatz. Die Resonanz der Eltern und Kinder sei sehr gut, sowohl was die Ausbilder als auch das Lehrkonzept betreffe, sagte Kredler. Kredler führte die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres nochmals vor Augen, darunter die Teilnahme am Kreiskonzert. Als Erlös ihres 40. Konzerts übergab die Werkvolkkapelle 900 Euro an die Lebenshilfe Amberg und 450 Euro an den Schlichter Kindergarten. Erwähnt wurden Gartenfest, Probenwochenende, Sommermusikfest, Schnupperstunde oder Schlichter Adventsmarkt.Schriftführerin Corinna Bauer präsentierte alle Termine und Auftritte der Werkvolkkapelle. Der Kassenbericht von Claudia Gebhardt fiel positiv aus. Sie merkte an, dass die Musikbundabgabe inklusive Versicherungsbeiträgen und Gema hoch sei. Hinzu kämen für die Musiker Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Probenraum und -wochenende, Noten und Uniformen. Auch die Heizkosten für den Probenraum seien ein großer Posten. Sie bedankte sich bei der Stadt für den alljährlichen Zuschuss, ohne den der Verein nicht so arbeiten könnte.Musikalischer Leiter und Dirigent Heinrich Kohl informierte, dass beim großen Orchester derzeit 39 Musiker aktiv sind. Im vergangenen Jahr wurden 25 Auftritte und 48 Proben bei einer durchschnittlichen Anwesenheitsquote von 81 Prozent bestritten. Nach 30 Jahren als Dirigent hänge er nun den Dirigentenstab an den Nagel und gehe in Musiker-Rente. Nach seinen Worten "Ich melde mich ab - das war's - Feierabend" gab es minutenlange stehende Ovationen, und es flossen auch ein paar Tränen.Für das Jugendorchester informierte dessen Leiterin Sabine Kredler über 9 Auftritte und 41 Proben mit einer durchschnittlichen Anwesenheitsquote von 81 Prozent. Elena Hammer, Susanne Hammer und Susanne Ratzke seien sogar jedes Mal dabei gewesen. Beim Sommermusikfest seien Elena und Susanne Hammer zum "Musikern des Jahres" gekürt worden. Im Jugendorchester musizierten derzeit 37 Musiker. Auch außermusikalische Termine seien sehr gut angenommen worden.Die Nebengruppierungen der Werkvolkkapelle waren ebenfalls aktiv. Turmbläser (Leitung: Andreas Kredler), Stubenmusik (Leitung: Paula Stubenvoll), Rentnerband (Leitung: Ehrendirigent Hans Hufsky) und Kirwamusik (Leitung: Christian Hüttner) hatten diverse Auftritte und Proben. Hans Hufsky dankte besonders Vorsitzender Sabine Kredler und Dirigent Heinrich Kohl für ihren großen Einsatz für die Werkvolkkapelle.Pfarrer Lothar Kittelberger stellte den Spruch "Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets als Geräusch verbunden" in den Raum. Wer so etwas sage, habe die Werkvolkkapelle noch nicht gehört. 3. Bürgermeister Heinrich Ruppert würdigte die hervorragende regionale und überregionale Arbeit des Vereins, der nicht nur Schlicht, sondern auch Vilseck über Stadtgrenzen hinaus hervorragend vertrete. Er stellte fest, dass seit Gründung des Vereines erst der dritte Vorsitzende im Amt sei und durch diese Kontinuität eine hervorragende Organisation selbstverständlich sei. Auch Dirigent Kohl sei schon über 30 Jahre im Dienst. Dem schloss sich der stellvertretende Bezirksgeschäftsführer und Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbunds, Werner Stein, an.