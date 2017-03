Vermischtes Vilseck

27.03.2017

6

0 27.03.2017

Robert Liermann steht weiter an der Spitze des FV Vilseck. Bei der Generalversammlung im Sportheim wurde er als Vorsitzender bestätigt. 3. Bürgermeister Heinrich Ruppert charakterisierte dabei den FV als "großen, familiären Traditionsverein, der sich durch guten Zusammenhalt definiert". Er hob die Qualität der Veranstaltungen, die der Verein organisiert, hervor, was sich auch in den guten Besucherzahlen widerspiegele. Die Stadt unterstütze den Verein finanziell durch Zuschüsse und Weihnachtsgratifikationen.

Vorstand Vorsitzender: Robert Liermann Stellvertreter: Oliver Piehler und Sven Germershausen



Kassier: Manfred Högl Stellvertreter: Frederic Pröls



Schriftführer: Dominik Stubenvoll Stellvertreter: Christian Stubenvoll



Beisitzer: Theodor Märtin, Herbert Gebhardt, Georg Pröls, Christoph Kellner und Hans-Jürgen Geier



Kassenprüfer: Anton Trettenbach und Heiner Fenk (ct)

Laut dem Vorsitzenden hat der FV 630 Mitglieder, darunter erfreulicher Weise 198 Kinder und Jugendliche. Großen Dank galt den Helfern bei den G- bis E-Junioren. Im Nachwuchsbereich sei das Geld bestens angelegt. Rückblickend auf seine erste Amtsperiode erklärte Liermann, dass nicht alle Pläne umgesetzt werden konnten. Zur sportlichen Situation erklärte er, dass nun die entscheidende Phase beginne und die Kreisliga für die 1. Mannschaft nicht der Anspruch sein könne.Kassier Manfred Högl stellte die Investitionen des Vereins dar. Größte Posten waren die Beregnungsanlage für den A-Platz, die Renovierung der Gaststätte und die Instandhaltung der Kegelbahn. Trotz dieser großen Investitionen stehe man nicht schlechter da wie in den vergangenen Jahren. 2016 sei gar ein leichtes Plus zu verzeichnen. 2017 seien die Anschaffung eines Rasenmähers, die Renovierung der Fenster im Sportheim, neue Garagentore und die Instandhaltung der Plätze geplant.Spielleiter Rainer Liermann erklärte, dass "die vergangene Saison im Soll abgeschlossen wurde, in dieser Saison aber der Wunsch eines gesicherten Platzes für beide Seniorenmannschaften der Vater des Gedankens war". Deshalb habe man sich als eher ungewöhnlichen Schritt von Trainer Thomas Daschner getrennt. Dessen Nachfolger sei Hakan Botztepe. "In dieser Entscheidung sieht sich der Verein bestärkt durch die Leistungen in den letzten Punktspielen sowie in der Wintervorbereitung, durch die Trainingsbeteiligung und die Testergebnisse", sagte der Spielleiter. Wie Liermann erklärte, hat der FV im Schnitt bei einem Heimspiel 154 Zuschauer - 200 wären wünschenswert.Die Zusammenarbeit mit der JFG Obere Vils beschrieb Liermann als gut, sie könnte aber besser sein. Unverständlich ist für Liermann der Beschluss der JFG, dass kein A-Jugendspieler mehr frühzeitig zu den Stammvereinen wechseln darf. Liermann: "Die 1. Mannschaften haben immer Vorrang." SKK-Vorsitzender Artur McLarrin schilderte die Mitgliederzahlen in seiner Sparte als rückläufig. Der Nachwuchs fehle, zwei Herren- und ein Damenteam stünden im Spielbetrieb. Dank galt Franz Hasenstab für die Instandhaltung der Kegelbahn. Vorsitzender Wolfgang Ringer von der JFG Obere Vils ging auf die Problematik bei den A-Junioren ein. Diese seien mit einem sehr dünnen Kader in die Saison gestartet, und einige Spieler hätten aufgehört. Die A-Jugend spiele seit Jahren nur in der Gruppe, da sich die Stammvereine in der Winterpause immer wieder bei der JFG bedient hätten. Dies wolle man unterbinden. Zwischen der JFG und den Stammvereinen solle es kein Konkurrenzdenken geben, sondern die Jugendförderung im Vordergrund stehen.Die Versammlung beschloss folgende Jahresbeiträge: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 40 Euro; ab 18 Jahre und Rentner 50 Euro; Familienbeitrag 95 Euro. Die Kindergarde Vilseck bat um Aufnahme im Verein als Sparte. Dem Antrag wurde stattgegeben. Edi Tuchbreiter übergab im Namen des Montagsstammtisches einen Geldbetrag für die Jugend, Georg Maulbeck den Erlös des Schlachtfests für die Seniorenmannschaften.