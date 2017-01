Vermischtes Vilseck

17.01.2017

Mit vielen ausgeglichenen Spielen, einem Krimi im Halbfinale und guter Stimmung bot das Fifa-Turnier der Jungen Union Vilseck wieder alles, was das Fußballherz begehrt.

Während die Bundesliga noch in der Winterpause verweilt, veranstaltete die JU ein Fifa-Turnier, damit sich Zocker aus nah und fern bei dem Konsolenspiel miteinander messen können. Im Vergleich zum Vorjahr war das Niveau deutlich höher. So kam es, dass vermeintliche Favoriten schon in der Gruppenphase schmerzliche Niederlagen hinnehmen mussten.Im Verlauf des Turniers setzte sich das Team "Titelverteidiger" mit Andreas Falk und Florian Piehler durch und machte somit seinem Namen alle Ehre. Sie gewannen das Finale gegen die Mannschaft Hate mit 3:0 und holten sich erneut den vom gleichnamigen Stadtrat gestifteten Peter-Lehner-Pokal. Ausruhen, meinte Sieger Falk, könne man sich nach dem erneuten Versuch nicht. Es sei schwer, nach oben zu kommen, aber noch schwerer, oben zu bleiben. Dritter wurde das Team Humpelstilzchen.Turnierleiter Jonas Dittrich zog eine positiv Bilanz. "Wenn die Stimmung unter den Spielern so gut ist und das Niveau so hoch, kann man zufrieden sein", sagte er. Heimlicher Höhepunkt war das Spiel um Platz sechs zwischen dem Team Sauhoud 94 mit Jonas Dittrich und Tobias Meidinger und dem Team Rangepower um Manuel Engelhard und Tobias Tuchbreiter. Dieses Duell wurde vom Ortsvorsitzenden Dittrich scherzhaft als Feuerwehrderby bezeichnet.