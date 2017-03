Vermischtes Vilseck

21.03.2017

21.03.2017

Schlicht. 80. Geburtstag feierte der ehemalige Stadtrat Hans Hufsky aus Schlicht. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte ihm die Glückwünsche der Stadt Vilseck und überreichte ein Buchgeschenk.

Hufsky war von 1978 bis 2008 für die CSU Mitglied des Vilsecker Stadtratparlaments. Von 1984 bis 2008 gehörte er dem Bauausschuss an, von 1978 bis 1984 und von 1996 bis 2002 hatte er einen Sitz im Kulturausschuss, nicht zuletzt, weil er als Dirigent und Bläser bei der Werkvolkkapelle und im kirchlichen Bereich war. Stadtrat Peter Lehner gratulierte für die CSU. Hufsky war über Jahrzehnte Mitglied in vielen Vereinen, allen voran in der Werkvolkkapelle, die dem Jubilar mit einem Ständchen Glück wünschte. Außerdem schauten Abordnungen der KAB Schlicht, des Siedlerbundes und der Feuerwehr Schlicht vorbei.Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu würdigten den ehemaligen langjährigen Kirchenpfleger. Die ersten Gratulanten waren aber bereits um Mitternacht die Kirchenreinbacher Spitzboum, die im Anschluss an den Musikantenstammtisch ihrem Musikerkollegen und Dirigenten der Schlichter Rentnerband ein Ständchen spielten. Hans Hufsky wurde in Tuß im Sudetenland geboren und wuchs dort zusammen mit zwei Geschwistern auf. Nach der Vertreibung kam er 1946 nach Seiboldsricht.Nach der Schulzeit machte er eine Maurerlehre bei der Firma Ertl in Sorghof. Später arbeitete er beim der Firma Rössner 25 Jahre lang als Schachtmeister. Er wechselte zur Firma Kunz, wo er bis zum Eintritt in den Ruhestand noch weitere 15 Jahre tätig war.1963 heiratete Hans Hufsky Rosa Gebhard aus Unterweißenbach. Das Ehepaar bekam drei Kinder und kann sich inzwischen auch über fünf Enkel freuen. 1968 baute sich das Ehepaar in Schlicht ein Haus, in dem es auch heute noch lebt.