Vermischtes Vilseck

30.12.2016

(rha) Im November war nur ein einsamer Schwan in der Vils bei Vilseck unterwegs - jetzt hat sich ein zweiter hinzugesellt: Wer will schon zum Jahreswechsel allein sein! Im Doppelpack sind die beiden nun also bei Spaziergängen in den Vilsauen anzutreffen. Schnell kommen die weißen Schönheiten in Ufernähe, um sich ausgiebig bestaunen zu lassen. Nur kurz tauchen sie ab und holen sich vom Grund des Gewässers ihre Delikatessen, die hier reichlich vorhanden sind.