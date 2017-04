Vermischtes Vilseck

05.04.2017

05.04.2017

85. Geburtstag feierte Hermann Götz aus Axtheid. Bürgermeister Hans-Martin Schertl gratulierte dem rüstigen Jubilar. Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu überbrachte die Glückwünsche der Pfarrei Vilseck. Außerdem kamen Abordnungen der Feuerwehr Gressenwöhr und des Siedlerbundes Vilseck vorbei.

Hermann Götz kam in Vilseck zur Welt und wuchs dort mit sechs Geschwistern auf. Drei davon sind bereits verstorben. Seine Mutter verlor er im Alter von acht Jahren. Nach der Schulzeit machte er eine Lehre als Schmied bei der Firma Amann in Vilseck. Später arbeitete er als Fernfahrer, und zuletzt war er im Südlager beschäftigt.1954 heiratete er Margareta Englhardt aus Gressenwöhr. Das Ehepaar bekam zwei Söhne und eine Tochter. Mittlerweile ist Hermann Götz nicht nur sechsfacher Opa, sondern hat auch vier Urenkel. Nach wie vor hat er großes Interesse an der Politik. Der Umgang mit dem Notebook hält ihn geistig fit.