Vermischtes Vilseck

04.05.2017

2

0 04.05.2017

Trotz des derzeit nicht so guten Wetters laufen die Vorbereitungen im Vilsecker Höhenschwimmbad auf Hochtouren. Heuer wartet die Anlage mit besonderen Attraktionen und Veranstaltungen auf, kann doch das Bad sein 50-jähriges Bestehen feiern.

Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Familienjahreskarte kostet beispielsweise 46 Euro. Jahreskarten können wegen Umbauarbeiten in der Stadtkasse nur an der Badkasse erworben werden. Man hofft, dass die Saison Mitte Mai eröffnet werden kann. Am ersten Badetag ist der Eintritt frei. Das Höhenschwimmbad kann einige Neuerungen vorweisen. Im Schwimmerbecken wurde eine Einstiegshilfe errichtet, was gerade für Senioren und leicht Behinderte eine Erleichterung darstellt. Im Nichtschwimmerbecken sind Massagedüsen und Fontänen angebracht. Eine große Erlebnisrutsche schließt sich an. Das Kinderplanschbecken verfügt über viele Spielgeräte. Besonders viel Spaß haben die Kleinen auf dem Matschspielplatz.Für die Sportlichen sind ein Beachvolleyballfeld und ein Bolzplatz angelegt. Weiter verfügt das Bad über ein 50-Meter-Wettkampfschwimmbecken mit Sprungturm. Die Becken sind barrierefrei zu erreichen. Die Schwimmmeister Albert Friedrich und Gerhard Schertl sorgen zusammen mit der Wasserwacht für die Sicherheit der Badegäste.