30.03.2017

Auf ein ereignisreiches und vor allem erfolgreiches Jahr blickte der Imkerverein Vilseck bei seiner Jahreshauptversammlung im Gasthof Angerer zurück. Er zählt zur Zeit 60 Mitglieder, von denen 47 Aktive 385 Völker betreuen - ein beachtlicher Durchschnitt von 8,2 Völkern, wie Vorsitzender Hermann Schertl vor zahlreichen Mitgliedern feststellte. Schertl besiegelte per Handschlag und mit Überreichung des Mitgliedsbuches die Aufnahme von sechs Neuimkern.

Dank der Unterstützung der Stadt Vilseck und vieler geleisteter Arbeitsstunden der Mitglieder, allen voran von Klaus Dotzler, sei es gelungen, einen Lehrbienenstand in Vilseck zu errichten, sagte der Vorsitzende. Die Zimmerei Schönl sei hier stets mit Rat und Tat zur Verfügung gestanden. "Der Imkerverein Vilseck hat sich damit langfristig einen Mittelpunkt für seine Arbeit rund um die Bienen geschaffen", sagte er. In Zusammenarbeit mit der Schule Vilseck biete der Imkerverein am Lehrbienenstand wieder die Möglichkeit des Imkerns speziell für Schüler an, informierte Schertl. Er erwähnte die informativen Monatstreffen. Richard Schecklmann berichtete über die erfolgreiche Zuchtarbeit im Verein, "die Garant dafür ist, dass wir weiterhin sanfte Bienen erhalten". Nur so akzeptiere die Bevölkerung Bienen in ihrer Nähe, sagte der Zuchtwart.Schriftführerin Marianne Metzner ließ das vergangene Jahr nochmals Revue passieren. Wie sie ausführte, konnten die Probe-Imker erstmals den neuen Lehrbienenstand nutzen. Nach einer theoretischen Einführung begannen sie mit der praktischen Arbeit. Unter Anleitung des Imkerpaten Richard Schecklmann betreute jeder Probe-Imker ein eigenes Bienenvolk. Die Teilnehmer begeisterten sich über dessen schnelle Entwicklung. Innerhalb von einigen Wochen vermehrte sich die Volkstärke von 8000 auf bis zu rund 60 000 Bienen - "eine Meisterleistung", so Metzner.Ein besonderes Erlebnis war die Honigernte. Die Jungimker freuten sich über den eigenen Blüten- und Waldhonig, den sie mit nach Hause nehmen konnten. Aber auch die Vorsorge für die Bienen musste geleistet werden, etwa Varroa-Behandlungen, Einfüttern für die Wintermonate und gelegentliche Kontrollen während der Winterruhe. Probe-Imker, die dem Imkerverein beitraten, erhielten ihr bisher von ihnen betreutes Bienenvolk als Startgeschenk.Der Imkerverein bietet auch heuer ab Mitte April das Probe-Imkern an. Interessierte können ohne eigene Anschaffungen ein Jahr lang unter Anleitung hautnah mit Bienen arbeiten. Die Teilnehmer treffen sich jeden Freitag um 18 Uhr am Lehrbienenstand in Vilseck. Gegen einen Kostenbeitrag von 80 Euro erhält jeder Probe-Imker den geernteten Honig seines Volkes. Nähere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Hermann Schertl (09662/80 51) und bei Marianne Metzner (09664/10 77).