17.01.2017

Schlicht. Nicht nur einmal zur Taufe die Kinder in das Gotteshaus bringen, sondern sie in Kirche und Pfarrgemeinde hineinwachsen lassen - entsprechend diesem Anliegen von Stadtpfarrer Johannes Kiefmann fand in der Pfarrkirche St. Georg in Schlicht eine kurzweilige Andacht statt.

Neben dem Geistlichen hatten der Sachausschuss Ehe und Familie, Studiendirektor a. D. Lothar Kittelberger und Pfarrvikar Hruday Madanu die Täuflinge des vergangenen Jahres dazu eingeladen.Andrea Sebralla gestaltete die Andacht mit Gitarrenklängen musikalisch. Fünf Taufkinder aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft versammelten sich mit ihren Eltern und Geschwistern hierzu im Altarraum. Für jedes der 2016 getauften Kinder hatten Mitgliedern des Sachausschusses eine kleine Kerze verziert, die die Eltern bei der Feier an der Osterkerze entzündeten. Mit der Einzelsegnung der Taufkinder schloss die Andacht.Ein gemütliches Treffen mit Kaffee und Kuchen im Pfarrheim schloss sich an.