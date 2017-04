Vermischtes Vilseck

21.04.2017

Als er in der Karwoche das Bildnis Jesu vom Efeubewuchs befreien wollte, schaute ihn eine Amselmutter im Nest sitzend an. Josef Eierer, bekannter als Nachtwächter Tschung, unterbrach sofort sein Tun und ist nun stolz, dass der kleine Piepmatz an der Steinsäule seines Wohnhauses Gefallen gefunden hat. Der Vogel brütet in der bequemen Nische im Schutze des Kreuzes seinen Nachwuchs aus. Er fühlt sich dort richtig wohl und lässt sich weder von den vorbeigehenden Kirchgängern noch vom plaudernden Nachtwächter stören. Bild: rha