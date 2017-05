Vermischtes Vilseck

29.05.2017

19

0 29.05.201719

Kein Tötungsdelikt, aber drei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern stehen in der Kriminalstatistik 2016 für Vilseck und Freihung. Im Freihunger Rathaus wurde das komplette Zahlenmaterial unterbreitet.

Vilseck/Freihung. Dort stellten Erster Hauptkommissar Karlheinz Escher, Hauptkommissar Manfred Plößner und Oberkommissar David Schaffer den Bürgermeistern Hans-Martin Schertl (Vilseck) und Norbert Bücherl (Freihung) die Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2016 vor.Im Bereich der Inspektion (PI) Auerbach und der Dienststelle Vilseck, der Auerbach, Edelsfeld, Hirschbach, Königstein, Freihung und Vilseck umfasst, seien 580 Vergehen und Verbrechen registriert worden. Gegenüber 2015 sank die Zahl der Straftaten um sieben Fälle. 2016 hatte man im Bereich der PI Auerbach mit 71 Prozent die höchste Aufklärungsquote der vergangenen zehn Jahre. Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz liegt diese bei 65,9, bayernweit bei 63,7 Prozent.Erfreulicherweise, so die Beamten, sei es zu keinem Tötungsdelikt gekommen. Bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gab es sechs Fälle zu bearbeiten, darunter Delikte wie die Verbreitung pornografischer Schriften und exhibitionistische Handlungen. Allerdings wurde auch drei Mal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt. Diese Fälle konnten allesamt aufgeklärt werden. Rohheitsdelikte wie Raub, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung stiegen im Vergleich zu 2015 um acht auf 124 Taten an. Die Aufklärungsquote ist hier mit 92,7 Prozent hoch. In diesen Bereich fallen 22 Fälle von schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Festzustellen sei, dass gerade in diesem Deliktfeld mittlerweile aggressivere Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden - nicht selten Folge übermäßigen Alkoholkonsums. 2016 galt es auch, zwei Raubdelikte zu verfolgen. Drei Altfälle laufen in der Statistik weiter. Bisher wurde nur ein Raubdelikt aufgeklärt.Die Zahl der Diebstähle kletterte im Vergleich zu 2015 um fünf auf 135 Fälle. Bei einfachen Diebstählen sei ein Rückgang um 13 auf 86 Taten zu verzeichnen. Von acht Wohnhauseinbrüchen wurde bisher lediglich einer aufgeklärt.Die Anzahl von Vermögens- und Fälschungsdelikten ist leicht gesunken: Von 87 Fällen wurden 75 geklärt. Im Bereich der Computerkriminalität gingen die Straftaten auf elf erfasste Fälle zurück. Sachbeschädigungen schlugen mit 71 Fällen zu Buche. Hier sei die Polizei besonders auf Zeugen angewiesen. Von 51 Rauschgifttaten wurden 49 geklärt.Zusammenfassend stellten die Polizisten fest, dass die Kriminalitätsbelastung in unserer Region nach wie vor äußerst niedrig einzustufen ist.Die Verkehrsunfallstatistik weise aus, dass 2016 548 Unfälle polizeilich erfasst wurden - ein Rückgang um 6,32 Prozent. Ein Großteil davon waren Bagatell-Karambolagen (383). Ein Mensch wurde im August 2016 bei einem Verkehrsunfall getötet: auf der B 299 im Gemeindegebiet Freihung. Bürgermeister Bücherl forderte nicht zuletzt deshalb den Bau der Ortsumgehung von Tanzfleck. Die Straße sei ein Unfallschwerpunkt. Das nötige Geld sei vorhanden.Die Zahl der Unfälle mit Verletzten sank um 20 auf nunmehr 57. Ebenso rückläufig war die Zahl der Verletzten: von 121 auf 83. Einen leichten Anstieg gab es bei Unfällen mit schwerwiegendem Sachschaden (von 97 auf 109).