Vermischtes Vilseck

03.04.2017

11

0 03.04.201711

Der CSU-Ortsverband Schlicht ist offenbar mit seinem Führungspersonal zufrieden. Die Mitglieder bestätigten den Vorstand komplett und einstimmig im Amt.

Schulden abgebaut

Ein Jahr in Schublade

Vorstand Vorsitzender: Peter Lehner Stellvertreter: Josef Stauber



Kassier: Stephan Braun



Schriftführerin: Evelyn Klier



Beisitzer: Berthold Hefner, Christian Ströll-Winkler, Norbert Klier, Hans Hufsky, Gerald Hüttner und Hans-Ludwig Adam



Kassenprüfer: Reinhold Wolf und Hermann Klier

Schlicht. Der Jahreshauptversammlung vorausgegangen war ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, den Stadtpfarrer Johannes Kiefmann in der Pfarrkirche St. Georg zelebrierte. Vorsitzender Peter Lehner ließ bei der Sitzung das Jahr 2016 Revue passieren und sprach von einer spannenden Zukunft. Bundespolitisch werde es darum gehen, Rot-Rot-Grün zu verhindern. Dazu gelte es, die Vielzahl der richtigen Entscheidungen von CDU/CSU in den Vordergrund zu stellen.Niedrige Arbeitslosenzahlen, sehr hohe Beschäftigungsquote und steigende Realnettolöhne seien nur einige Punkte. Das gleiche gelte auch für die Landespolitik. Seit zwölf Jahren habe es keine Neuverschuldung mehr gegeben. Kassier Stephan Braun sprach von einer zufriedenstellenden Finanzlage des Ortsverbandes.Auch Kreisvorsitzender Harald Schwartz stellte die Bundestagswahlen in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Wichtig sei es, die CSU-Wähler zu mobilisieren. Er unterstützte die Meinung von Peter Lehner, dass die CSU ihre Stärken in den Vordergrund stellen müsse. In Sachen Landespolitik wies er darauf hin, dass dank der weiterhin soliden Haushaltsführung Bayern 2030 schuldenfrei sein werde.Mit etwas Verwunderung habe er der Presse entnehmen müssen, dass die Polizei Vilseck nun doch in ihrem alten Gebäude bleibe. Dabei sei er doch informiert worden, dass bei einem Gespräch mit dem Polizeipräsidium Oberpfalz im August 2016 Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl noch von einen Behördenhof gesprochen habe, in dem Bauhof, Polizei und BRK in einem Gebäude zusammengefasst würden."Über dieses Treffen und dessen Inhalt wurden wir beziehungsweise der Stadtrat nie informiert", monierten Fraktionsvorsitzender Markus Graf und Peter Lehner. Hier sei eine Chance vertan worden, die Polizei langfristig in einem neuen Gebäude unterzubringen und den Standort Vilseck zu stärken. Bereits im vergangenen Jahr habe er kritisch angemerkt, so Lehner, dass mit einem neuen Standort für den Bauhof und der gleichzeitigen Erschließung eines Industriegebiets eine Chance vergeben worden sei. Aber anstatt bei den Haushaltsreden den Etat in den Mittelpunkt zu stellen, habe der politische Gegner nichts Besseres zu tun gehabt, als mit Verbalattacken seine Aussagen zu torpedieren. Man habe immer noch die Möglichkeit, zeitnah ein neues Gewerbe- und Industriegebiet zu schaffen, hätten Fraktionsvorsitzender Willi Ertl und Bürgermeister Hans-Martin-Schertl getönt. Lehner fragte, wann und mit welchen finanziellen Mitteln das geschehen solle. Lehner ging auf den Neubau des Bauhofs ein. Er könne nur immer wieder betonen, das ihm die Kosten zu hoch erschienen. Das Gleiche gelte für zahlreiche weitere Haushaltsposten. Mit Einsparungen könnte man eine drohende Schuldenaufnahme 2018 verhindern und zum Beispiel in Gewerbe- und Industriegebiet, Baugebiet Weidenstock und Nahstromwerk investieren.Einen Impuls erhoffe sich Lehner von den beiden CSU-Anträgen "Jung kauf alt" und "Fassadenprogramm". Hiermit würden zwei kommunale Förderprogramme geschaffen, zum einen um leerstehende Häuser an den Mann zu bringen, zum anderen um das Erscheinungsbild mancher Gebäude zu verbessern. Leider seien diese Anträge für fast ein Jahr in den Schubladen verschwunden gewesen. Nun aber sei zumindest vereinbart worden, mit allen Fraktionen einen Arbeitskreis zu bilden. Eine sehr rege Diskussion über weitere lokale Themen beendete die Versammlung.