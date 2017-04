Vermischtes Vilseck

09.04.2017

09.04.2017

Axtheid-Berg. Vorstandswahlen standen auf dem Programm bei der Jahreshauptversammlung der Kirwagemeinschaft Axtheid-Berg. Der Verein hat 29 aktive Mitglieder. Bei der Sitzung im Gasthof Angerer wurden mit Birgit Lang und Kerstin Piehler zwei langjährige Mitglieder geehrt. Die Kirwa an Pfingsten war zahlreich besucht und der Blau-Weiß-Fasching fand bereits zum vierten Mal im Gasthof Angerer, hieß es im Rückblick.

Die Neuwahlen brachten frischen Wind in den Vorstand der Kirwagemeinschaft Axtheid-Berg. Vorsitzender ist Manfred Näger, Johannes Näger und Lukas Stauber sind seine Stellvertreter. Um die Kassengeschäfte kümmert sie künftig Eva-Katharina Müller. Schriftführerin ist Helena Schertl, die Beisitzers heißen Michael Grüner, Jonas Schertl, Patrick Berger und Marco Freitag. Die Vorbereitungen für die Kirwa am Pfingstwochenende sind bereits in vollem Gange.