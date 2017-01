Vermischtes Vilseck

30.01.2017

0 30.01.2017

Mit 30 Veranstaltungen war 2016 ein ereignisreiches Jahr beim 199 Mitglieder starken Frauenbund Schlicht. Ehrungen und Neuaufnahmen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung.

Schlicht. (ct) Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, den der geistliche Beirat Stadtpfarrer Johannes Kiefmann zelebriert hatte, eröffnetete Vorstandssprecherin Maria Hefner vor 44 Mitgliedern das Treffen im Pfarrheim.Schriftführerin Christine Ratzke berichtete detailliert über die Ereignisse und vielfältigen Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres und brachte diese mit einer Bilderschau noch einmal in Erinnerung. Es gab Altbewährtes und Neues, religiöse Angebote, Fahrten und Feste. Sie verlas einen heiteren Eintrag in der Chronik aus dem Jahr 1971, bei dem damals schon über schwindende Mitgliederzahlen geklagt wurde.Kassenverwalterin Christa Münster sprach von einem zufriedenstellenden Kassenstand. Dabei seien auch im vergangenen Jahr aus den Erlösen der Veranstaltungen Spenden an verschiedene Organisationen gegeben worden. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann bestätigte dem Führungsteam eine sehr gute Arbeit. Mit vielen Ideen habe der Verein wieder ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt geboten. Nicht nur die Geselligkeit sei gepflegt worden, sondern auch soziales Engagement sowie geistige und geistliche Bildung. Er appellierte an alle Versammelten, sich im Frauenbund zu engagieren und dort Ideen und Talente einzubringen.Frauenbund-Bezirksschriftführerin Veronika Forster drückte dem Zweigverein Schlicht ihre Anerkennung für seine engagierte Arbeit aus. Sie bedankte sich bei allen Frauen, die durch ihr Interesse und ihre Mitarbeit ein so abwechslungsreiches Vereinsleben möglich machten. Ein besonderer Dank galt den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue und ihr Engagement. Zusammen mit den Sprecherinnen Maria Hefner und Gabi Leißl sowie Stadtpfarrer Kiefmann nahm Forster einige Ehrungen vor.Für 25 Jahre Treue zum Schlichter Frauenbund gab es die silberne Ehrennadel, eine Bildkarte und eine Rose für Ingrid Pickelmann, Gerlinde Trummer, Thea Kohl und Christine Grollmisch, wobei diese an einige nachgereicht wird, weil sie nicht teilnehmen konnten.Ingrid Kurz erhielt für 40 Jahre Mitgliedschaft die goldene Frauenbund-Ehrennadel mit Urkunde. Sie appellierte an die Mitglieder, sich auch weiter mit Selbstbewusstsein in Kirche und Kommune für die Belange der Frauen zu engagieren.Zur großen Freude der Führungsriege konnten auch vier neue Mitglieder in den Frauenbund-Ortsverein aufgenommen werden, die mit einer Anstecknadel, einem Fingerrosenkranz und einem Blumenstock willkommen geheißen wurden.Vorstandssprecherin Maria Hefner wies auf das Frauenbund-Jahresthema "selbst - bewusst - offen" und auf verschiedene Medien und Veranstaltungen hierzu hin. Ein Segensgebet beschloss die Versammlung.