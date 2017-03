Vermischtes Vilseck

29.03.2017

110 Kräuterbuschen, 100 Osterkerzen, 150 bemalte Eier, 120 Palmbuschen - diese Zahlen sind Ergebnisse vieler Aktivitäten des Frauenbunds Vilseck. Für ihre Arbeit zugunsten der Pfarrei dankte Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu und ermunterte die Frauen, in ihren Bemühungen für Kirche, Gesellschaft und Staat fortzufahren.

(rha) Rückblickend erwähnte Vorstandssprecherin Monika Mrosek bei der Jahreshauptversammlung auch die drei Blumenteppiche für Fronleichnam und das Backen vieler Kuchen, Torten und Kücheln für das Pfarrfest und den Seniorennachmittag beim Bergfest. Bewirtet wurden auch 50 Gäste, die anlässlich der Amberg-Sulzbacher Demenzwochen in Vilseck einen Gottesdienst feierten. Zum festen Jahresprogramm gehörten wieder die Teilnahme an der Bezirkswallfahrt zum Annaberg, eine Wander-Maiandacht und der Kreuzweg in der Lindenallee. Erbauung brachte das Morgenlob in den Vilsauen mit Stadtpfarrer Johannes Kiefmann. Beim Besuch der BRK-Senioren wurde der Heimleitung eine Spende überreicht.Weiter gab es eine interessante Schulführung mit Anna Metz und einen Vortrag über Gefahren an der Haustür mit Oswald Ertl von der Polizeiinspektion Amberg. "Bei der Adventsfeier mit Ehrungen konnten wir fünf Neumitglieder aufnehmen", freute sich Mrosek. Der Weltgebetstag der Frauen wurde mit den Teilnehmerinnen aus Vilseck, Schlicht, Sorghof und der evangelischen Kirchengemeinde in der Pfarrkirche St. Ägidius begangen mit anschließender Bewirtung im Pfarrheim.Die geselligen Unternehmungen wie Grillfest, Hutzerabend, Stadtrundgang, Ausflug nach Bayreuth und Wanderungen nach Gumpenhof und Ebersbach stärkten laut Mrosek die Gemeinschaft. Lustig sei es beim Bockbierabend zugegangen. Einen erfreulichen Kassenbericht gab Schatzmeisterin Sonja Stubenvoll ab.Abschließend lud die Vorstandssprecherin für Samstag, 27. Mai, zur Diözesanwallfahrt der Frauen auf den Mariahilfberg nach Amberg ein und bat um baldige Anmeldung. Eine Tagesfahrt nach Coburg ist für Samstag, 16. September, geplant. Das i-Tüpfelchen des Abends war ein Vortrag von Kommandant Lothar Hasenstab über die Feuerwehr Vilseck. Bilder von Einsätzen verdeutlichten deren Wichtigkeit. Hasenstab informierte auch über die Atemschutzträger. Der Kommandant appellierte, sich Rauchmelder anzuschaffen, die lebensrettend sein könnten.