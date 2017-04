Vermischtes Vilseck

Seinen 80. Geburtstag konnte der ehemalige Metzgermeister und Gastwirt Johann Prechtl aus Schlicht feiern. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte dem Jubilar dazu die Glückwünsche der Stadt und wünschte ihm noch viele schöne Jahre an der Seite seiner Ehefrau.

In Köln

Johann Prechtl ist als gebürtiger Schlichter immer seiner Heimatgemeinde treu geblieben. Er wuchs zusammen mit zwei Schwestern auf. Nach der Schulzeit in Schlicht absolvierte er eine Metzgerlehre bei der Metzgerei Trummer in Vilseck. Drei Gesellenjahre verbrachte er in Köln. 1963 legte er erfolgreich die Prüfung zum Metzgermeister in Augsburg ab.1968 heiratete er Elfriede Retzer aus Schönlind. Mit ihr machte er sich mit einer Metzgerei und einer Gastwirtschaft am Marktplatz in Schlicht selbstständig. 1981 siedelt er in seine neu gebaute Metzgerei in der Vilstalstraße in Schlicht um. 1998 erhielt er den Goldenen Meisterbrief. Seit 2004 genießt er seinen Ruhestand.Das Ehepaar Prechtl bekam vier Töchter. Inzwischen ist Johann Prechtl auch stolzer Opa von sieben Enkeln. Viele Vereine gratulierten ihrem langjährigen Mitglied ebenfalls zum runden Geburtstag. Er ist Mitglied beim 1. FC Schlicht, der Feuerwehr Schlicht, dem Kaninchenzuchtverein, der Werkvolkkapelle und war lange Jahre aktiv im Männergesangsverein Schlicht. Täglich liest er ausgiebig die Tageszeitung und beschäftigt sich mit seinen Enkeln. Außerdem ist er ein treuer Zuschauer bei den Heimspielen des 1. FC Schlicht.