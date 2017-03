Vermischtes Vilseck

Unterweißenbach. 80 Jahre alt wurde Josef Kredler aus Unterweißenbach. Er feierte diesen runden Geburtstag im Kreise vieler Verwandter, Freunde und Vereinskollegen. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte dem Jubilar die Glückwünsche der Stadt Vilseck. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu gratulierten dem treuen Kirchenbesucher ebenfalls zu seinem Jubiläum.

Josef Kredler wurde in Unterweißenbach geboren und wuchs dort zusammen mit zwei Brüdern auf. 1974 übernahm er das elterliche landwirtschaftliche Anwesen. 25 Jahre lang arbeitete er außerdem als Sprengmeister im Steinbruch. Im Jahr 2000 gab er die Landwirtschaft nach einem Unfall auf.Der Jubilar war in vielen Vereinen aktiv. Bei der Feuerwehr Sigl, in die er bereits nach der Berufsschule eintrat, war er zwischen 1960 und 1972 Kommandant.1970 gründete er den Skiclub Unterweißenbach mit. Beim 1. FC Schlicht ist er ebenfalls Gründungsmitglied und war von 1974 bis 1980 stellvertretender Vorsitzender. Seit 50 Jahren ist Kredler Mitglied bei der Werkvolkkapelle Schlicht. Außerdem gehört er dem Obst- und Gartenbauverein Sigl an. Auch in der Kommunalpolitik war er aktiv. So bekleidete er von 1966 bis zur Gebietsreform im Jahr 1971 Gemeinderat in Sigl.1959 heiratete er Edeltraud Wilde, die aus Leisnitz in Oberschlesien stammt. Das Ehepaar bekam sechs Kinder. Ein schwerer Schicksalsschlag war der allzu frühe Tod einer Tochter. Heute kann sich der Jubilar auch über zehn Enkel und zwei Urenkel freuen.