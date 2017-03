Vermischtes Vilseck

14.03.2017

14.03.2017

Gressenwöhr. 90. Geburtstag feierte Josef Prechtl aus Gressenwöhr. Bürgermeister Hans-Martin Schertl Herrn wünschte ihm weiterhin viel Gesundheit und dass er seinen Humor behalten möge.

Josef Prechtl kam in Gressenwöhr zur Welt und wuchs dort mit vier Geschwistern auf. Mit 16 Jahren kam er in die Seesportschule bei Danzig, nachdem er sich freiwillig zur Kriegsmarine gemeldet hatte. Danach musste er unter anderem zum Arbeitsdienst nach Österreich. Während der Landung der Alliierten war er zur Sicherung der Brücke von Arnheim eingesetzt. Er geriet in britische Kriegsgefangenschaft. Nach der Heimkehr erlernte er den Beruf des Maurers. Mit seiner Ehefrau Maria, mit der er über 60 Jahren verheiratet war und die 2012 verstarb, bekam er zwei Söhne. Zum Geburtstag gratulierten ihrem Opa auch fünf Enkel.Josef Prechtl arbeitete einige Jahre im Südlager, ehe er 1960 zu den Porphyr-Werken in Freihung wechselte und dort bis zur Rente beschäftigt war. Von 1966 bis zur Gebietsreform 1971 war er Gemeinderat. Außerdem wirkte er tatkräftig bei der Errichtung der Dorfkapelle in Gressenwöhr mit.Zu seinem Jubeltag freute sich Prechtl auch über Glückwünsche von vielen Freunden und Nachbarn sowie der Vertreter der Feuerwehr und des Schützenvereins Bergschütz aus Gressenwöhr. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu überbrachten die Glückwünsche der Pfarrei.