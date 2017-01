Vermischtes Vilseck

16.01.2017

20

0 16.01.201720

Axtheid-Berg. Einen Schwerverletzten forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 18 Uhr wegen winterlicher Straßenverhältnisse. Ein 26-Jähriger bremste seinen Nissan wegen eines vorherigen Unfalls in Höhe des Bundesforstamtes direkt am Kreisverkehr auf der Staatsstraße 2166 ab. Laut Polizei war es in diesem Bereich "spiegelglatt". Der junge Mann aus Schwarzenbach hielt zunächst als Letzter des sich bildenden Staus an. Er stieg aus, um bei seiner Arbeitsstelle anzurufen, dass er etwas später kommen würde.

In diesem Moment näherte sich von hinten aus Richtung Freihung ein Opel Zafira. Der Fahrer, ein 74-Jähriger aus Vilseck, erkannte die Behinderungen und trat die Bremse. Doch sein Auto rutschte wegen des schwierigen Untergrunds gegen das Nissan-Heck. Durch die Aufprallwucht drehte sich der Opel und klemmte den jungen Mann, der gerade wieder in seinen Wagen einsteigen wollte, ein und drückte diesen gegen die Tür seines Pkw. Dabei wurde er schwer verletzt. Das Rote Kreuz brachte ihn ins Klinikum St. Marien nach Amberg. Der Opel-Fahrer blieb unversehrt. Sein Pkw touchierte im Anschluss noch einen weiter vorne stehenden VW Touareg. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.Die Sachbearbeitung haben Beamte der Polizeiinspektion Auerbach übernommen. Die Feuerwehr Vilseck sicherte die Unfallstelle ab und leistete laut Polizei "vorbildlich Hilfe bei der Bergung des Verletzten und der Ausleuchtung der Unfallstelle". Die Staatsstraße 2166 war in diesem Bereich bis gegen 21 Uhr gesperrt.