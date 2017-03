Vermischtes Vilseck

Die Lindenallee in Axtheid-Berg ist in die Jahre gekommen. Von den ursprünglich 36 Bäumen mussten einige bereits wegen Altersschwäche gefällt werden. Nun hat ein Sturmtief vor kurzem an der Freifläche vor der Bergkirche ganze Arbeit geleistet und eine große, alte Linde entwurzelt. Glücklicherweise stürzte der morsche Baum den Abhang hinunter und verschonte das Gotteshaus. In Stücke zersägt, wartet er nun auf seinen Abtransport. Ob die Lücke wieder geschlossen wird, steht noch nicht fest. Bild: rha