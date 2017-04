Vermischtes Vilseck

12.04.2017

0 12.04.2017

Sorghof. Die Kirwagemeinschaft Sorghof entschloss sich kurzerhand, das Holz des Kirwabaums für den Bau neuer Verkaufsstände für den Waldweihnacht zu spenden. Die Hütten waren abgebrannt (wir berichteten). Bei der Jahreshauptversammlung erwähnte Vorsitzender Manuel Plößner eine Vielzahl von Veranstaltungen, von der Teilnahme am Faschingszug bis hin zur Waldweihnacht. Als Höhepunkt des abgelaufenen Jahres bezeichnete er neben der Kirwa den Vereinsausflug nach Straubing zum Gäubodenfest.

Plößner ging näher auf die Sorghofer Kirwa ein und nannte einige Vorhaben, die in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Veranstaltern umgesetzt werden sollen. Ziel müsse es sein, alle Vereine im Ort in das Fest mit einzubinden und die vielen Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen. Nur so könne diese Veranstaltung in Zukunft weiter bewältigen werden. Die Kirwagemeinschaft schlug vor, dass sich auch kleinere Vereine mit einbringen, denn alle profitierten von der Kirwa, die ein Fest für die ganze Ortschaft und nicht nur einer einzelnen Gruppierung sei.Bürgermeister Hans-Martin Schertl lobte den Verein für seine engagierte Arbeit und den Einsatz für die Tradition und das Brauchtum bei der Sorghofer Kirwa. Ebenso bedankte sich Schertl für den spontanen Einsatz der Kirwapaare am Wochenende bei einer städtischen Veranstaltung auf der Burg. Auch das Engagement bei der Sorghofer Waldweihnacht und im sozialen Bereich erwähnte er lobend. Plößner appellierte an die Mitglieder, um neue Kirwaleit zu werben. Interessenten melden sich bei den Verantwortlichen. Die erste Tanzprobe sei im Mai.