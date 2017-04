Vermischtes Vilseck

12.04.2017

Ja zu ihrem Glauben sagten in der Gnadenkirche Jens Grassler, Joshua Nettl und Tim Roider. Dennoch stellte Pfarrer Matthias Weih die Frage: Was wird bleiben? "Das Ganze paart sich mit meiner Hoffnung, dass wenigstens etwas von dem, was wir in der Gruppe über Monate besprochen haben, bei und in euch hängen geblieben ist, das euch im Leben und Sterben begleiten kann." Das mit dem Hängenbleiben verdeutliche Weih mit einem Fisch, den sich die Konfirmanden um das Handgelenk binden durften. Wenn sie den Fisch trügen, dann sei das ein Glaubensbekenntnis. "Der Fischanhänger steht auch für ein Versprechen, das Gott euch mit dem heutigen Segen schenkt. Mit diesem werdet ihr in euer neues Leben entlassen, werdet wie Fische ins Wasser geworfen. Nun ist es an euch, ein Leben als Christenmenschen zu führen. Gott wird euch dabei begleiten", ermutigte Weih.