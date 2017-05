Krippenbaukurs in Vilseck

05.05.2017

Heimatlich oder orientalisch? Das war die Frage, die bei den 15 Teilnehmern des Krippenbaukurses auf dem Plan stand. Egal, wie die Entscheidung auch ausgefallen war, die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Über Wochen hinweg war jeden Mittwoch mit Hochdruck in den Räumen der Krippenfreunde im alten Schulhaus gewerkelt worden. Stolz präsentierten die Kursteilnehmer aus Hahnbach, Hirschau, Königstein, Sulzbach-Rosenberg und Vilseck ihre Exemplare in unterschiedlichen Größen und Formen. Für die Krippen wurde größtenteils Holz, erstmals aber auch Styrodur verwendet. "Es hat uns einen Riesenspaß gemacht, und die Anleitung der Profis war sehr hilfreich", berichtete der älteste Teilnehmer Hermann Groß. Die beiden Vereinsvorsitzenden Wolfgang Albersdörfer (links) und Heinrich Ruppert (rechts) sowie Konrad Gebert, Peter Geier, Hans Grimm, Hans Maul, Werner Kreuzer, Christian Jitschin und Wolfgang Moll halfen mit Rat und Tat. Bei einem Abschlussessen freuten sich alle über die gelungenen Werke und schwelgten schon in Vorfreude auf die staade Zeit. Bild: rha