Vilseck

22.12.2016

22.12.2016

Schlicht. Beim vorweihnachtlichen Konzert erhielten sieben junge Mitglieder der Werkvolkkapelle Schlicht zum Jahresabschluss eine besondere Ehrung. Der Nordbayerische Musikbund (NBMB) verlieh ihnen für ihren Erfolg bei Leistungsprüfungen die entsprechenden Abzeichen.

Der NBMB-Bezirksgeschäftsführer und -Kreisvorsitzende Werner Stein überreichte zusammen mit Vorsitzender Sabine Kredler und Dirigent Heinrich Kohl das Abzeichen in Bronze an Irene Meiler für die bestandene D 1-Prüfung für Schlagzeug. Das Leistungsabzeichen in Bronze ging ebenfalls an Isabella Sachsenhauser (Querflöte) und Simon Hammer (Tenorhorn). Das Juniorabzeichen erhielten Hannah Bauer (Tenorhorn), Mara Liermann (Klarinette), Amelie Nutz (Klarinette) und Lea Rittner (Querflöte).Sabine Kredler und Heinrich Kohl zollten den Nachwuchskräften hohe Anerkennung für das vorbildliche Engagement und den Mut, sich der nicht einfachen Prüfung in Theorie und Praxis und den Wettbewerben zu stellen.