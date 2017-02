Lichtmessfeier mit Blasiussegen in Pfarrei Vilseck

Vermischtes Vilseck

05.02.2017

1

0 05.02.2017

Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der 2. Februar ein besonderer Tag, vor allem für die Dienstboten. Zudem war der Lichtmess-Tag ein offizieller Feiertag. Die Kirche gedenkt beim Fest der Darstellung des Herrn, als Maria ihr göttliches Kind zum Greisen Simeon in den Tempel brachte, der vom Geist erleuchtet den Knaben als Ruhm des Volkes Israel und als Licht zur Erleuchtung der Heiden erkannte. Deshalb nehmen das Licht und Kerzen an diesem Tag eine besondere Rolle ein.

Die Pfarrei Vilseck beging diesen Tag mit einem festlichen Gottesdienst, zu dessen Beginn Stadtpfarrer Johannes Kiefmann und Pfarrvikar Hrudai Madanu die Kerzen der Gläubigen, aber auch für die Pfarrkirche segneten.Nach der Messe gedachte man des heiligen Blasius. Dieser soll der Überlieferung nach ein Kind vor dem Erstickungstod durch eine Fischgräte gerettet haben, indem er zwei Kerzen kreuzte und betend vor den Hals des Kindes hielt. Seit dieser Zeit gibt es in der kirchlichen Tradition des Blasiussegens. Dabei spricht der Priester mit gekreuzten Kerzen in der Hand zu jedem Einzelnen: "Auf die Fürsprache des hl. Blasius bewahre dich Gott, der allmächtige Vater, vor allen Halskrankheiten und allem Bösen."