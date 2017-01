Vermischtes Vilseck

30.01.2017

Seinen 85. Geburtstag feierte Michael Gleißl aus Vilseck. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte dem Jubilar die Glückwünsche der Stadt und wünschte ihm noch viele schöne Jahre in Gesundheit und Wohlergehen an der Seite seiner Ehefrau.

In Vilseck Haus gebaut

Michael Gleißl wurde in Hohenburg im Lauterachtal geboren. Seine spätere Ehefrau Frieda Donhauser aus Erlheim lernte er an der dortigen Haushaltungsschule kennen. Nach der Heirat im Jahr 1957 zogen die beiden nach Vilseck, wo sie im Kohlengeschäft Piehler Arbeit fanden.1958 baute sich das Ehepaar Gleißl ein Haus in der Blumenstraße in Vilseck, in dem der Jubilar und seine Frau auch heute noch wohnen. Michael Gleißl war später insgesamt 30 Jahre lang im Baugeschäft Pröls in Vilseck beschäftigt.Das Ehepaar bekam drei Kinder, von denen eines jedoch gleich nach der Geburt verstarb. Inzwischen kann sich der Jubilar auch über vier Enkelkinder freuen.