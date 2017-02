Vermischtes Vilseck

15.02.2017

15 Jahre lang waren sie fast jeden Mittwoch beisammen und haben Unmengen an Wolle verstrickt. Nun legten die fleißigen Handarbeiterinnen aus Altersgründen die Nadeln nieder und lösten ihren Strickkreis auf. "Es war eine schöne Zeit", brachte es Maria Eigen auf den Punkt, "ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn wir uns getroffen haben."

Plaudern gehört dazu

14 000 Euro erwirtschaftet

Die Idee zum Strickkreis entstand 2002 hier im Seniorenheim, wo sich nun auch der Kreis schließt. Veronika Pröls

Zum Abschiedskaffeekränzchen fanden sich die Teilnehmerinnen im BRK-Seniorenheim St. Ägidius zusammen - und das hatte mehrere Gründe. Erstens leben dort jetzt zwei ehemalige Strickerinnen, und zweitens hatte man eine Spende von 500 Euro für das Heim dabei. Und auch die bereits verstorbenen Strickerinnen Rosina Grollmisch und Rosa Wagner wurden dabei nicht vergessen. Pflegedienstleiterin Monika Rötzer dankte im Namen der Heimbewohner und freute sich, dass der Strickkreis an die älteren Menschen gedacht hatte.Veronika Pröls, die sich in all den Jahren um das Organisatorische gekümmert hatte, erinnerte an die Anfangszeiten. "Die Idee zum Strickkreis entstand 2002 hier im Seniorenheim, wo sich nun auch der Kreis schließt", erzählte sie.Aus Wollresten habe man damals begonnen, bunte Fleckchen zu stricken und daraus Decken zu fertigen. Der Aufruf im Pfarrbrief, Wollreste zur Verfügung zu stellen, habe die ganze Aktion dann erst richtig ins Rollen gebracht. "Im ehemaligen Kloster trafen sich neun Frauen zum regelmäßigen Stricken. Auch Kaffee und Kuchen gehörten dazu, und natürlich das Plaudern", blickte Pröls zurück. Später durfte man einen Raum des neuen Pfarrheims nutzen. Sogar zu Hause wurde fleißig weitergestrickt.Die ersten Produkte fanden beim Pfarr- und beim Bergfest ihre Abnehmer. Seit 2009 war man auch beim Weihnachtsmarkt auf Burg Dagestein mit einem Stand vertreten. Das Angebot an Socken, Mützen und Decken konnte sich sehen lassen und war immer schnell vergriffen. Auch Aufträge wurden gerne entgegengenommen. Was aber das Wichtigste war: Der Strickkreis hat während seines Bestehens knapp 14 000 Euro erwirtschaftet und für wohltätige Zwecke gespendet. Der Löwenanteil kam zahlreichen Objekten der Pfarrei Vilseck zugute wie zum Beispiel beim Pfarrheimbau, der Bergkirche, dem Friedhof, bei der Kirchenrenovierung und dem Kindergarten.Geld ging auch nach Pakistan und Ostafrika an den Verein "Vilseck gibt Hoffnung", an die Regens-Wagner-Einrichtung in Zell, die Lebenshilfe Amberg, die Lebensgemeinschaft Münzinghof Velden und an die Ministranten von Vilseck.