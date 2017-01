Ministranten als Sternsinger für Gottes Schöpfung unterwegs

Vermischtes Vilseck

05.01.2017

0

0 05.01.2017

Schlicht. Fünf Sternsinger-Gruppen der Pfarrei St. Georg ließen sich von eisiger Kälte nicht abhalten, in der Pfarrgemeinde unterwegs zu sein, den Segen in die Häuser zu bringen und für ärmere Kinder in der Welt zu sammeln. Pfarrvikar Hruday Madanu (zweite Reihe, rechts) hatte die mit Turbanen, Kronen, edlen Gewändern und Weihrauchfässern ausgestatteten Minis gesegnet. Eltern fuhren sie in Orte wie Schmalnohe, Wickenricht und Altmannsberg. Jedem Haus und seinen Bewohnern wünschten die Sternsinger mit Versen Gottes Segen fürs neue Jahr. "Gemeinsam für Gottes Schöpfung" - unter diesem Motto füllten sich die Spendendosen. Nicht selten gab es Süßigkeiten für die Ministranten selbst. Am Ende erhielten sie von Betreuer Werner Rieger (hinten rechts) eine Stärkung im Pfarrheim. Bild: ct