Vermischtes Vilseck

15.05.2017

Sorghof. (rha) Waldmeistertee mit Fichtenspitzen ließen sich die Mädchen und Buben der Kita St. Barbara Sorghof in Kainsricht munden. Sie waren dort zu Besuch im Räuberwald (Bild), einem Kindergarten der besonderen Art. Seit 2016 gibt es dort diesen Waldkindergarten, den dritten im Landkreis. Die Leiterinnen der beiden BRK-Einrichtungen, Agnes Strobl und Sabine Lindner, organisierten dieses erste Treffen, das nicht das letzte sein soll. Mit dem gemeinsamen Lied "Aber grüaßte, aber grüaßte" hießen sich die Kinder gegenseitig willkommen. Nach dem Erkennen und Benennen von Tier- und Pflanzenkarten durften sich die Kleinen nach Herzenslust in der freien Natur bewegen. Mit alten Töpfen wurde gekocht, eine Baumwurzel zum Motorrad umfunktioniert, in Wasserpfützen gegraben und im Indianerzelt Pause gemacht. Einige bewiesen auf der Barfuß-Fühlstraße ihren Mut. Im Abschlusskreis hieß es: Hole mir was Weiches oder was Schweres aus dem Wald! Da kam allerhand zusammen. Am Ende blieben viele positive Eindrücke und die Vorfreude auf einen erneuten Besuch. Bild: rha