Vermischtes Vilseck

15.03.2017

"Ich ermuntere euch alle, weiterhin für das Wohl der Allgemeinheit da zu sein." Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu lobte die christliche Einstellung der Aktiven bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr Vilseck.

Insgesamt 75 Einsätze

Neue Schutzanzüge

Ehrungen 70 Jahre Mitgliedschaft: Karl Pröls



65 Jahre: Karl Ostermann



60 Jahre: Johann Höser und Ewald Piehl



50 Jahre: Hans Hammer, Herbert Reinisch, Heinrich Högl, Reinhard Andraschko, Werner Graßler und Xaver Gilch



25 Jahre: Lothar Hasenstab, Peter Ziegler, Alexander Rühr, Alexander Rittner, Thomas Ringer, Volker Wild, Norbert Rittner, Stephan Pröls, Michael Herold, Werner Höser, Oliver Grollmisch, Christian Siege, Christian Seegerer und Thomas Weiß (rha)

Vorsitzende Christina Klaus dankte neben ihren Vorstandskollegen vor allem dem Jugendwart Andreas Männer für die vorbildliche Leitung der Jugendfeuerwehr in der Großgemeinde Vilseck. Die gemeinsame Arbeit auf diesem Sektor sei sehr wertvoll und wichtig, sagte sie. Zehn Jugendliche aus Vilseck gehören inzwischen dem Verbund an. Andreas Männer erwähnte den ersten Auftritt beim Herbstmarkt 2016, durch den viele neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr hinzugewonnen werden konnten. Beim Wissenstest im November schnitten alle Teilnehmer erfolgreich ab.Die Zahl der Einsätze bezifferte Kommandant Lothar Hasenstab auf 75 - darunter 11 kleinere Brände, 57 technische Hilfeleistungen, 2 Sicherheitswachen und 5 Fehlalarmierungen. Er hob den Verkehrsunfall vom 12. September bei Mönlas hervor, bei dem eine schwerverletzte Frau gerettet werden konnte. Am 13. Januar dieses Jahres gab es außerdem mehrere Unwettereinsätze. Die Ausbildungen etwa zum Atemschutz und zur Absturzsicherung seien gut besucht gewesen, berichtete Hasenstab.Sein Glückwunsch galt Manuel Engelhardt und Markus Schießlbauer, die sich aufgrund ihrer Ausbildung an der staatlichen Feuerwehrschule Regensburg nun Gruppen- beziehungsweise Zugführer nennen können. Engelhardt wurde zum Löschmeister, Schießlbauer zum Brandmeister befördert. Kommandant Hasenstab dankte allen Mitglieder und Aktiven für die ganzjährige Unterstützung und Mitarbeit. Mit Blumen wurde das Hausmeisterehepaar Johanna und Franz Kurz bedacht.Das Angebot auf dem gesellschaftlichen Sektor sei gut angenommen worden, betonte Christina Klaus. Der Florianstag, die Vilsecker Burgkirwa und der Preisschafkopf seien aus dem Feuerwehrprogramm nicht mehr wegzudenken. Viele Floriansjünger hätten auch am Ausflug zum Baumwipfelpfad, am Weinfest und am Faschingszug teilgenommen. Das Ferienprogramm sei für die Kinder der große Renner gewesen.Klaus lud für Samstag, 25. März, zum Bockbierfest in das Gerätehaus ein. Auch bat sie um die Teilnahme an den Feuerwehrfesten in Auerbach, Ebermannsdorf, Adlholz und Süß. Einen zufriedenstellenden Finanzbericht legte Kassier Markus Schertl vor.2. Bürgermeister Thorsten Grädler dankte der Wehr für die allzeit konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Vilseck und sicherte die weitere Unterstützung zu. Der Stadtrat habe erst kürzlich den Kauf von neuen Jugend-Schutzanzügen zugestimmt. Kreisbrandmeister Christof Strobl überbrachte die Grüße der Landkreisführung.