18.01.2017

Mrosek absolvierte 1978/79 die Fachakademie für Sozialpädagogik in Mallersdorf und übernahm 1980 nach ihrem Berufspraktikum die Leitung des Kindergartens St. Konrad in Ammersricht. Im Jahr 1991 wurde sie Nachfolgerin von Schwester Rosa in Vilseck. Die Jubilarin selbst ließ bei der Ehrung die wichtigsten Ereignisse im Vilsecker Kindergarten Revue passieren. Da waren 1994 zunächst der Anbau zur viergruppigen Einrichtung und zwei Jahre später die Feier des 25-jährigen Bestehens. "Große Freude herrschte damals über den Besuch von Schwester Verinna , die aus der Geschichte des Kindergartens Vilseck nicht wegzudenken ist", erzählte Mrosek.Die Computertechnik habe 2005 Einzug gehalten und sei eine große Herausforderung gewesen, erinnerte sie. "2007 erhielten wir die Betriebserlaubnis für eine Kinderkrippe. Der Kindergarten wurde in Kindertagesstätte umbenannt. Das 40-jährige Bestehen wurde 2011 groß gefeiert und war der Start für die Planungen zur Generalsanierung. Hier brauchte es viel Geduld und gute Nerven, denn es waren viele Hindernisse zu überwinden", fügte die Jubilarin an. 2014 sei der Kindergarten deshalb für acht Monate in einem Container untergebracht gewesen, was große Einschränkungen bedeutet habe. Schließlich habe man im Dezember 2014 wieder in das wunderschöne, generalsanierte Gebäude einziehen und im Oktober 2015 Einweihung feiern können.Kirchenpfleger Thomas Pröls gratulierte im Namen der Kirchenverwaltung und dankte für die gute Zusammenarbeit. Mit Blumen und Wein sprach Stadtpfarrer Johannes Kiefmann seinen Dank aus "für die umsichtige und wichtige Arbeit, die Monika Mrosek für die Kleinsten in unserer Gesellschaft geleistet hat und weiterhin leisten wird". Den Gratulanten, ihren Kolleginnen und den Mitgliedern des Elternbeirats tischte die Kita-Leiterin Sekt, Häppchen und viele lustige Begebenheiten aus ihrem Berufsleben auf.