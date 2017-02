Vermischtes Vilseck

Schöner als Richard Reisinger kann man es nicht sagen: "Nicht nur in den Gärten der Mitglieder blüht es, auch der Verein selbst steht in voller Blüte und ist mit seinen 25 Jahren im besten Alter." Der Kreisvorsitzende und Landrat meinte damit den Obst- und Gartenbauverein Sigl.

32 Gründungsmitglieder

Scheck und Gartenbank

Ehrungen Gründungsmitglieder



Ehrennadel des Verbands in Gold: Ehrenvorsitzender Ludwig Graf , Vorsitzender Armin Heuberger und 2. Vorsitzender Christian Merkl



25 Jahre Mitgliedschaft



Ehrennadel des Verbands in Silber: Rosa Apfelbacher, Wolfgang Blabl, Anna Bummerl, Cilli Dotzler, Rosa Ertl, Konrad Gebhard, Georg Geier, Angela Härtl, Helga Heldmann, Margit Hoffmann, Angela Kredler, Michael Kredler, Richard Kredler, Manuela Lettner, Karl Merkl, Karl-Heinz Merkl, Resi Regler, Claudia Ringer, Irmgard Ringer, Marianne Rösch, Hanni Schertl, Irmgard Sertl, Inge Trummer und Anton Weiß (ct)

Sigl. Dem Kommersabend im Gasthof Roter Hahn in Schlicht war ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche vorausgegangen. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, der die Messe zusammen mit Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger zelebrierte, verwies in seiner Predigt auf die Schöpfungsgeschichte, den Garten Eden und den Auftrag Gottes, die Schöpfung und Natur zu erhalten und zu pflegen. Er sah dabei die Mitglieder auf dem richtigen Weg, nicht nur für sich selbst ein kleines Paradies zu schaffen, sondern mit einer guten und selbstlosen inneren Einstellung auch dem Allgemeinwohl zu dienen.Beim Kommersabend erinnerte Vorsitzender Armin Heuberger an die Versammlung im Februar 1992 im Gasthof Kredler in Seiboldsricht, bei der der damalige Bürgermeister Rudolf Merkl und Kreisvorsitzender Josef Stauber für die Gründung eines Obst- und Gartenbauvereins (OGV) geworben hatten. 32 der Anwesenden entschlossen sich damals, den OGV Sigl und Umgebung aus der Taufe zu heben. Sehr rasch entwickelte sich ein reges Vereinsleben mit Vorträgen und Kursen zur Blumen- und Gartenpflege und zum Baum- und Sträucherschnitt, aber auch zum Zubereiten und Präsentieren von Gartenprodukten.Dem Erfahrungsaustausch und dem guten Zusammenhalt dienten Stammtische, Bastelabende und Feiern. Wanderungen und Fahrten zu Landes- oder Bundesgartenschauen fanden ebenso Anklang wie die Beteiligung am Kinderferienprogramm, wobei sich vor allem Willibald Merkl als versierter Wanderführer sowie Natur- und Geschichtskenner hervortat. Mit der Teilnahme an Festzügen setzte man Farbtupfer. Stets hervorragend besucht war das Gartenfest. Herzstück des OGV ist die sehr gut ausgelastete Obstverwertungsanlage in Oberweißenbach. Ein großes Anliegen ist den Mitgliedern der Blumen- und Häuserschmuck. 2008 veranstaltete man in Reisach einen gelungenen "Tag der offenen Gartentür", der rund 5000 begeisterte Besucher anzog."All dies ist dem Engagement der Mitglieder und der umsichtigen und emsigen Arbeit des Vorstands zu verdanken", sagte Vorsitzender Heuberger, der auch die Verdienste seiner Vorgänger Ludwig Graf und Alfons Trummer hervorhob. Dass der Verein nach wie vor attraktiv sei, beweise die ständig steigende Mitgliederzahl auf nunmehr 159 Personen bei bereits 17 Zugängen in diesem Jahr. Wie Richard Reisinger sagte, sehe er die Zukunft des Vereins sehr optimistisch, da der Anbau von eigenem Obst und Gemüse und dessen Verwertung immer mehr im Kommen seien. Als Landrat überreichte er zur Unterstützung der Vereinsarbeit einen Scheck und als Kreisvorsitzender einen Gutschein für einen weiteren "Vereinsbaum".Bürgermeister Hans-Martin Schertl zeigte sich sehr beeindruckt von der Rückschau, aber auch der gelungenen Chronik, die anlässlich des Jubiläums erstellt worden war. Das Stadtoberhaupt würdigte die Leistungen des Vereins für die Verschönerung der Orte, die Pflege und den Erhalt der Natur und die Nachwuchsarbeit. Dafür überreichte er einen Scheck und einen Gutschein für eine Gartenbank. Ein von Michaela Basler vorgetragenes Gedicht mit einem "Hoch auf den OGV", ein gemeinsames Essen, eine interessante Bilderschau des Vorsitzenden durch die Vereinsgeschichte und die Natur sowie viele Fachsimpeleien rundeten das Jubiläum ab.