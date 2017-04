Vermischtes Vilseck

26.04.2017

Bischof Walter Mixa, inzwischen Päpstlicher Rat für die Pastoral im Krankendienst, war Hauptzelebrant beim Pontifikalamt, mit dem die Pfarrei Schlicht das Patrozinium der Pfarrkirche und das Fest des heiligen Georg feierte.

Pfarrheim gut gefüllt

Dank für Engagement

Schlicht. Am Altar standen auch Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, Pfarrvikar Hruday Madanu und Studiendirektor i. R. Lothar Kittelberger. Der Kirchenchor unter Leitung von Heinz Krob und begleitet von Franz Winklmann an der Orgel gestaltete den Gottesdienst musikalisch.Bischof Mixa nahm in seiner Predigt Bezug auf die Evangelientexte, die "in ehrlicher Weise über die menschlichen Schwächen und die Glaubensprobleme der Jünger Jesu, aber auch über die Verwandlung zu überzeugten Gläubigen und unerschrockenen Glaubensboten berichteten". Wie zu Zeiten des heiligen Georg, der unter Diokletian den Märtyrertod erlitten habe, herrsche auch heute Christenverfolgung in der Welt. Im Vertrauen darauf, dass Gott hinter einem stehe, könne und müsse man im Alltag seinen Glauben umsetzen und auch mutig bezeugen.Nach dem Gottesdienst nahmen die Gläubigen sehr zahlreich am Pfarrfamilienabend teil. Pfarrgemeinderatssprecher Norbert Klier gab vor einem nahezu voll besetzten Pfarrheim zusammen mit seiner Stellvertreterin Christa Münster einen Rückblick auf das vergangene Jahr in der Pfarrei. Mit Bildern untermalt riefen sie verschiedene Ereignisse in Erinnerung, wie die Feier zum 25-jährigen Bestehen des Kindergartens St. Martin, das Pfarrfest oder Konzerte in der Pfarrkirche. Erwähnt wurde auch die Umstellung der Gottesdienstzeiten in der Pfarreiengemeinschaft. An Stadtpfarrer Kiefmann übergab Klier aus dem Erlös verschiedener Veranstaltungen eine Spende in Höhe von 500 Euro, die an Pater Gerhard Lagleder zur Verwendung für seine Hospize für Kranke und Waisenkinder in Südafrika weitergeleitet werden soll.Kirchenpfleger Hermann Klier ging auf bauliche und organisatorische Angelegenheiten ein, berichtete über Reparaturen am Glockengeläut und an der Heizung in der Pfarrkirche. Die Renovierung der St.-Otto-Kapelle in Schmalnohe schreite gut voran und solle im Juli abgeschlossen werden. Klier schnitt auch die Sperrung der Nepomuk-Kapelle wegen Baufälligkeit und die anstehende Überholung der Orgeln in Kreuzberg und Schönlind an. Die kirchlichen Liegenschaften rund um die Kreuzberg-Kirche seien nun offiziell der Pfarrei Schlicht zu gesprochen worden.Leiterin Monika Krieger stellte das Gottesdienstvorbereitungsteam vor und berichtete von religiösen Veranstaltungen für Kinder, dazu Krippenspielvorbereitung und Taufelterntreffen. 2. Bürgermeister Thorsten Grädler zeigte sich beeindruckt vom reichhaltigen und gut laufenden Pfarrleben in Schlicht und ermunterte die Pfarrmitglieder, sich weiter zu engagieren.Stadtpfarrer Kiefmann sah in den Berichten den Beweis für die vielfache und engagierte Mitarbeit von Laien und auch Angestellten in den kirchlichen Einrichtungen und Verbänden. Um Ermüdung, Überlastung und Burnout bei diesen Personen vorzubeugen, habe man professionelle Beratung eingeholt, eine Gefährdungsanalyse erstellen lassen und zahlreiche Mitarbeitergespräche geführt.Kiefmann warb dafür, dass sich 2018 wieder zahlreiche Pfarrmitglieder als Kandidaten für die Wahl zur Kirchenverwaltung und zum Pfarrgemeinderat zu Verfügung stellen. Sein Dank galt Menschen, die sich zum Teil viele Jahre um die Pfarrgemeinde verdient gemacht haben. Die Pfarrgemeinderäte sorgten für die Bewirtung der Gäste mit Getränken, Häppchen und Backwerk. Der Kirchenchor bereicherte den Abend mit passenden Melodien.