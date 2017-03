Vermischtes Vilseck

01.03.2017

01.03.2017

Die Jungen der Grundschule Auerbach (in Rot), betreut von Lehrerin Maria Danninger, wurden in der Dreifachsporthalle in Vilseck souverän Hallen-Fußball-Landkreismeister (fünf Siege/17:1 Tore). Dass sich der Wettbewerb unter Leitung von Konrad Köppl, Hans Grimm, Klaus-Dieter Seibold und Werner Kohl größter Beliebtheit erfreut, zeigte die Rekordbeteiligung von zwölf Mannschaften.

Die zahlreichen, frenetisch anfeuernden Zuschauer sahen 30 äußerst faire Spiele, geleitet von den Schiedsrichtern Klaus-Dieter Seibold (FV Vilseck), Helmut Lippert und Werner Kohl (beide 1. FC Schlicht). Die Platzierungen im Überblick: 1. Auerbach, 2. Königstein, 3. Vilseck I, 4. Illschwang, 5. Freudenberg, 6. Pestalozzi-Grundschule Sulzbach-Rosenberg, 7. Hahnbach, 8. Schnaittenbach, 9. Vilseck II, 10. Edelsfeld, 11. Kastl und 12. Vilseck III. Karl Heinz Grollmisch, der als Grundschul-Fußballobmann für den Arbeitskreis "Sport in Schule und Verein" dieses Turnier organisierte, Schulamtsdirektor Heinrich Koch, Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl, Rektorin Petra Ligensa und Helena Weih (Sparkasse Vilseck) ehrten die Sieger. Die sechs bestplazierten Teams bekamen Gold-, Silber- oder Bronze-Medaillen vom Sportreferenten an der Regierung der Oberpfalz, Walter Ehrhardt. Die nachfolgenden sechs Mannschaften erhielten von Bürgermeister Schertl, Günter Simmerl (Geschäftsführer Conrad-Sportförderung) und vom Oberpfälzer BFV-Bezirksvorsitzenden Maximilian Karl gestiftete Bälle. Die besten Torschützen Nico Mühlbauer (fünf Tore/Auerbach) sowie mit jeweils vier Toren Benedikt Liebenow (Vilseck II), Laurin Hollederer (Edelsfeld), Lukas Merkl (Auerbach) sowie Tommi Süß und Bastian Schinke (beide Illschwang) bekamen eine Trophäe mit Aufschrift. Bild: khg