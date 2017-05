Vermischtes Vilseck

01.05.2017

Eigentlich und offiziell hieß es ja "Rotwildschau der Oberpfalz", aber am Samstag drehte sich nicht alles nur um den Hirsch: Ein grauer Räuber warf seinen Schatten über die Diskussion, der Wolf ist zurzeit das Thema Nr. 1 bei Jägern und Förstern. Da stand auch der Präsident nicht zurück.

Freude an der Passion

Mehr Tiere als vermutet

Die Jagd in der Oberpfalz wird sich dadurch deutlich ändern. Forstdirektor Ulrich Maushake zur Ankunft des Wolfes

Heringnohe. Bundesweit von Bedeutung ist diese Bilanz über das Rotwild der Oberpfalz schon lange, nicht nur bei Jägern, und so ließ die Prominenz auch nicht auf sich warten: BJV-Bezirksvorsitzender Dr. Günther Baumer freute sich denn auf Gut Heringnohe bei Vilseck über viele Behördenvertreter, Landtagsabgeordnete und sogar einen Staatssekretär. Die Amberger Jagdhornbläser stimmten alle perfekt ein.Albert Füracker ergriff denn auch nach Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Landrat Richard Reisinger gleich Partei für das Kulturgut Jagd und warb für eine Symbiose aus Naturschutz, Kultur, Waidwerk und Landwirtschaft. "Wir werden politisch dafür sorgen, dass Sie die Freude an der Passion nicht verlieren!" Er dankte den Waidmännern für ihren Einsatz und ihr Engagement, "denn wir brauchen die Jagdpächter". Bayerns oberster Jäger, BJV-Präsident Dr. Jürgen Vocke, sah die Zukunft der Jagd in einem ideologiefreien Naturschutz unter dem Motto "Schützen durch Nutzen". Ein Miteinander der Naturschützer sei der beste Weg. Die zuwandernden Wölfe stellten das bayerische Rotwildmanagement auf eine harte Probe: Ob Notzeit-Fütterung, Wintergatter oder Rotwildgebiet: "Der Wolf zwingt zu neuen, gesamtgesellschaftlich angenommenen Lösungen." Es sei jedenfalls nicht haltbar, dass Wölfe frei wandern und Rotwild in bestimmten Gebieten eingesperrt bleibt.Die Abschusszahlen für die Hegegemeinschaften Nord und Süd verkündeten Eberhard Freiherr von Gemmingen und Forstdirektor Dr. Markus Perpeet (Hohenfels). 2257 Stück Rotwild im Norden und 1210 im Süden summierten sich auf 3467 Gesamtstrecke im Jagdjahr 2016. Dies liege etwa auf Vorjahres-Niveau. "Das Bundesforstamt Grafenwöhr hat aber seinen Abschussplan um 100 gesenkt, damit die neuen Mitjäger, die Wölfe, auch etwas zu fressen haben", meinte Gemmingen-Hornberg schmunzelnd.Er wies auch auf die wachsende Population von Sika-Hirschen im Nordosten Bayerns hin, die aus Tschechien eingewandert seien, und bat um Mithilfe bei der genetischen Analyse durch Einsendung von Fleischproben. Zum Wolf meinte der Funktionär, dieser könne in der Kulturlandschaft ohne Weiteres mit dem Menschen zusammenleben: "Wölfe brauchen keine Wildnis und keine unberührte Natur."Forstdirektor Ulrich Maushake dankte den US-Streitkräften und allen, die einen artgerechten Rotwildbestand und -lebensraum unterstützten. Mit rund 3500 erlegten Stück sei die Hegeschau wohl die größte in ganz Deutschland, der Bestand in einem allgemein sehr guten Zustand. Einmalig sei der relativ hohe Anteil von 3 Prozent reifer, sehr alter Hirsche, das Ergebnis jahrelanger Hege. Auch im Süden verbessere sich die Situation kontinuierlich.Maushake hob ausdrücklich die Verdienste von Hans Groß hervor: Lange Jahre habe der Pegnitzer Waidmann als Hegegemeinschaftsleiter Nord die Lage des Rotwildes verbessert und die Altersstruktur optimiert.151 Geweihe hatte die Kommission bewertet, und Maushake stellte einige einzeln vor. Stärkster Hirsch der Schau war ein wohl 15 Jahre alter Recke mit einem Geweihgewicht von acht Kilogramm, der über lange Zeit die Brunftplätze im Grafenwöhrer Übungsplatz dominiert hatte. Auch ein sensationelles Geweih aus dem Veldensteiner Forst zog die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.Maushake schätzte die Anzahl der Wölfe im Übungsplatz auf wesentlich mehr als die bestätigten zwei. "Wir werden heuer die ersten bayerischen Wolfswelpen haben, entweder in Grafenwöhr oder im Bayerischen Wald, wo auch ein Rudel lebt", prognostizierte der Leiter des Bundesforstbetriebes. "Die Jagd in der Oberpfalz wird sich dadurch deutlich ändern, aber wir sollten diese Problematik sachlich angehen. Irgendwann wird man aber in die Entwicklung eingreifen müssen", prognostizierte er am Schluss.