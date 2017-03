Vermischtes Vilseck

17.03.2017

17.03.2017

Seinen 80. Geburtstag beging bei guter Gesundheit Rudolf Weich aus Heroldsmühle. Bürgermeister Hans-Martin Schertl überbrachte die Glückwünsche der Stadt Vilseck. Seinen großen Tag feierte der Jubilar mit Familie und Freunden im ehemaligen Lehrerwohnhaus seiner Schule in Kreuzberg. Da wurden viele Erinnerungen wach.

Rudolf Weich kam als eines von acht Kindern in Heroldsmühle zur Welt. Vier seiner Geschwister sind bereits verstorben. Noch sehr jung fand er Arbeit in der Ziegelei Merkl. Danach war er bei der US-Armee in Vilseck und Grafenwöhr beschäftigt. 1967 heiratete er Burgunda Berger aus Regensburg. Das Ehepaar bekam einen Sohn und eine Tochter. Mittlerweile ist Weich nicht nur vierfacher Opa, sondern hat auch einen Urenkel, Benedikt, mit dem er sehr viel Zeit verbringt. Auch seine Brieftauben und kleine Bastelarbeiten halten den 80-Jährigen jung. Seine Ehefrau ist 2012 verstorben. Er ist Mitglied von Brieftaubenverein und Feuerwehr Schönlind.