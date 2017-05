Vermischtes Vilseck

04.05.2017

04.05.2017

Bei gutem Wetter waren nicht nur die Besucher, sondern auch die Bienen zahlreich unterwegs, als der neue Lehrbienenstand des Imkervereins Vilseck den Segen erhielt.

Stadtpfarrer Johannes Kiefmann betonte die wertvolle Mitarbeit der Imker bei der sinnvollen Nutzung und vor allem bei der Erhaltung von Gottes Schöpfung. Lesung und Fürbitten, ein gemeinsames Gebet und der Segen beschlossen den kirchlichen Akt.Vorsitzender Hermann Schertl gab den Gästen einen Einblick in die Entstehung des Lehrbienenstands, dessen Errichtung man 2015 beschlossen hat. Nach der Prüfung geeigneter Standorte fiel die Wahl auf das Gelände in unmittelbarer Nähe zur Schule, das in städtischem Besitz ist. Ein Grund war, dass der Verein eine Kooperation mit einer Schülerarbeitsgemeinschaft unterhält. 2016 war Baubeginn. Dank der Hilfe zahlreicher Mitglieder sowie der Zimmerei Schönl-Masek schritt das Werk rasch voran und konnte bis auf Restarbeiten noch im gleichen Jahr nahezu vollendet werden.Bürgermeister Hans-Martin Schertl fand lobende Worte für die Arbeit der Imker und vor allem für die Zusammenarbeit mit der Schule. Man habe deshalb gerne das Gelände zur Verfügung gestellt und die Baukosten mit 50 Prozent bezuschusst. Der Stand solle vor allem als Basis für die wöchentliche Schulung der Probe-Imker dienen, die der Verein anbiete. Ferner stehe er auch der Schule zur Verfügung.Rektorin Petra Ligensa berichtete, dass in der Arbeitsgemeinschaft Umwelt der Schule 14 Fünft- und Sechstklässler mit großem Interesse in die Welt der Imker hineinschnuppern. Abschließend lud Vorsitzender Schertl alle Gäste zur Besichtigung des Lehrbienenstandes und zu Kaffee und Kuchen ein.