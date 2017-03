Vermischtes Vilseck

31.03.2017

Auf ein bewegtes Jahr blickte der Soldaten- und Kriegerverein (SKV) Sorghof zurück. Laut Vorsitzendem Werner Stubenvoll hat die 120-Jahr-Feier in Verbindung mit der Kirchweih alle Kräfte im Verein gefordert. Finanziell steht der Verein gut da.

Sorghof. Sehr zufrieden zeigte sich Stubenvoll bei der Hauptversammlung auch mit dem Ergebnis von 1017 Euro bei der Kriegsgräbersammlung. Die Teilnehmerzahl beim Volkstrauertag hingegen lasse zu wünschen übrig. Nach über 30 Jahren an der Spitze des Vereins kündigte er an, im kommenden Jahr bei den Neuwahlen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr anzutreten.Aus dem Bericht des Kassiers Roland Renner ging hervor, dass der Verein dank der Einnahmen beim Jubiläumsfest über eine solide Kassenlage verfügt. Schriftführer Karl Reuschl rief die zahlreichen Veranstaltungen wie das Bezirkstreffen mit Übungsplatzfahrt, das Kinderfest, die Weihnachtsfeier und den Faschingsball in Erinnerung. Dem Verein gehören aktuell 117 Mitglieder und sieben Ehrenmitglieder an.Der neue Vorsitzende des Kreisverbands Amberg des Bayerischen Soldatenbundes 1874 (BSB), Norbert Bücherl, stellte sich den Mitgliedern vor. Er dankte dem Vorstand des SKV Sorghof für dessen engagierte Mitarbeit auf Kreisebene. Auch wies er auf die Kreisversammlung mit Ergänzungswahlen am Sonntag, 23. April, um 18 Uhr im Gasthof Blaue Traube in Gebenbach hin, zu der alle Mitglieder eingeladen sind.Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, selbst Mitglied beim SKV, sprach in seinem Grußwort die Querverbindungen zur Kirche an und ging auf die Bedeutung des Volkstrauertages ein. Hier nehme der Verein mit dem ehrenden Gedenken an die Opfer von Krieg und Terror eine wichtige Rolle ein."Der Jahresrückblick des Vorsitzenden ist Zeugnis für ein herausragendes Vereinsjahr mit markanten Höhepunkten", stellte Bürgermeister Hans-Martin Schertl fest. Das Stadtoberhaupt dankte insbesondere dem Vorsitzenden Stubenvoll für seinen unermüdlichen Einsatz. Schertl appellierte an die Mitglieder, sich schon jetzt mit der Nachfolgefrage zu befassen, um den Fortbestand des Vereins zu sichern.Die sehr seltene Ehrung für 75-jährige Mitgliedschaft im Bayerischen Soldatenbund wurde Bernhard Ringer zuteil. Ringer ist mit 94 Jahren das älteste Vereins- und zugleich Ehrenmitglied. Patrick Schaaf wurde für 25 Jahre Treue mit Ehrennadel und Urkunde geehrt. Das Ehrenkreuz erhielt Sebastian Felder ans Revers geheftet. Eine Bockbierprobe beschloss die Zusammenkunft.