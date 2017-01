Vermischtes Vilseck

13.01.2017

4

0 13.01.2017

Ehrungen standen im Mittelpunkt bei der Jahresabschlussfeier des Soldaten- und Kriegervereins (SKV) Sorghof. In der Rückschau fanden besonders die 120-Jahr-Feier und das deutsch-amerikanische Kinderfest Erwähnung.

Ehrungen Vereinstreue



75 Jahre: Bernhard Ringer



60 Jahre: Rudi Fink



55 Jahre: Josef Lehner und Rudi Suttner



40 Jahre: Melvin Gonzales, Erich Lukesch und Heinrich Ruppert



25 Jahre: Norbert Riha



Auszeichnungen



Ehrenkreuz: Peter Wiesheu und Stefan Feuerer



Verdienstkreuz 2. Klasse: Martin Stubenvoll und Norbert Riha



Verdienstkreuz 1. Klasse: Gustav Nutz



großes Verdienstkreuz am Bande des Bayerischer Soldatenbunds 1874 für hervorragende Verdienste um den BSB als Vorstandsmitglied: Hartmut Schendzielorz . (er)

Sorghof. Vorsitzender Werner Stubenvoll rief die Vereinsaktivitäten in Erinnerung. Der SKV war Gastgeber des BSB-Bezirkstreffens 2016. Die 120-Jahr-Feier bei der Kirchweih war ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Ebenso erfolgreich verliefen der Faschingsball zusammen mit der Feuerwehr und das Kinderfest. Zufrieden war man mit dem Ergebnis der Kriegsgräbersammlung (1018 Euro). Lediglich beim Vergleichsschießen der Sorghofer Vereine schwächelten die Krieger etwas und konnten den 1. Platz aus dem Vorjahr nicht verteidigen.Bürgermeister Hans-Martin Schertl lobte das breitgefächerte Vereinsleben. Die Stadt sei bemüht, die Vereine finanziell gut zu unterstützen. Sein Dank galt dem unermüdlichen Motor des Vereins, Werner Stubenvoll, dem er noch viele Jahre an der Spitze des SKV wünschte.Als Vertreter des Kreisvorstands schloss sich Hartmut Schendzielorz den Dankesworten des Bürgermeisters an. Bezirksvorsitzender Horst Embacher würdigte die reibungslose Ausrichtung des Bezirkstreffens mit Truppenübungsplatzfahrt. "Dies ist für die Zukunft ein sehr positiver Impuls", meinte er. Nach dem Hirschessen sorgte eine Versteigerung für so manchen Lacher und Kurzweil.